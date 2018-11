"Cada cosa que hago tiene su tiempo"

El disco se titula "Para andar", es un trabajo bellísimo, que logró a partir de un largo proceso que fue fluyendo con el tiempo, y con los años de trayectoria en los escenarios, de la mano de diferentes proyectos musicales. Sabía que quería hacer esto desde su adolescencia, cuando comenzó a caminar la música, y por eso cada paso, cada actuación y su formación profesional apuntaron a ese horizonte.

Llegó el gran día, y el disco ya está en sus manos, y en las manos de mucha gente que lo aprecia tal como es, fruto de un gran talento y de mucho trabajo.

Conversamos con él para desandar el proceso de creación y entender lo que significa en su vida este disco.

¿Qué es "Para andar"? ¿Qué contás en esta letra?

"Para andar" es la última canción compuesta en el proceso de creación de este disco, es la que le da el nombre a este disco, el corte de difusión, y me está dando muchas alegrías por estos días. Es una síntesis de todas las canciones. En ese proceso de grabación y de hacer la selección de canciones (algunas quedaron para otros proyectos). Esta canción cuenta un poco de las otras, donde se habla de uno como ser humano, como un ser de trabajo colectivo, de quien trabaja con otras personas, que está en contacto con la tierra, con nuestra tradición, con nuestra cultura y que encuentra ahí fortalezas humanas. Ese es el mensaje que quise transmitir en esta canción. Volver a las raíces.

El disco en general tiene un tono y un clima, entre lo reflexivo y lo alegre, es un estado muy especial. Es muy jujeño y tiene un sonido que envuelve generando mucho placer. ¿Cómo fue tu camino hasta llegar a este disco?

De muy chiquito me sentí atraído por lo que es particularmente la música, además de otras artes. Siempre fui tratando de buscar por dónde estaba mi lugar dentro de la música. Primero formé un dúo con mi tío Pablo Paredes, casi jugando, nos metíamos en algunos escenarios. Luego compartí con muchos amigos y compañeros. Tuve la suerte de compartir con quien para mí es un referente fundamental en lo que hago, mi tío Luis Paredes y Franco Barrionuevo, que fueron el dúo Los Changos. Fui parte de esa banda casi diez años compartiendo escenarios de los más importantes de este país y de otros.

Después, buscando otros caminos, me tocó compartir con otros artistas importantes como lo son Gustavo Patiño y Proyección Salamanca (grupo jujeño que está radicado en Córdoba), y yo creo que a partir de toda esa mixtura de música, y de personas de las que he aprendido muchísimo, llega el momento de volcarlas en lo que es un trabajo de pensamiento, de reflexión y de concreción de sueño que es en definitiva esto.

¿Estando en Los Changos, vos ya soñabas con tu camino solo?

Sí, incluso antes. Siempre hice mis producciones como solista tanto estando en Los Changos, como con Gustavo Patiño. Siempre me di ese lugar para presentar mis creaciones, mis canciones. Pero estaba en estos proyectos que eran importantes y que me llevaban hacia lugares de mucho crecimiento. Fue muy rico para después tomar la decisión más consciente y fuerte de ponerme en este camino de la música y empezar a transitarlo.

Todos los proyectos donde estuviste son fuertes, duraderos, conocidos. ¿Te sentías ahí como la herramienta del proyecto de otros, a diferencia de hoy que sos el dueño del proyecto, de la ejecución, de todo?

Tuve la suerte de formar parte de proyectos en donde me han permitido el lugar creativo pleno, sin limitaciones, sin condicionantes, donde yo hacía mi aporte, sin romper las fronteras que el mismo proyecto tenía. En Los Changos por ejemplo tocaba el bajo eléctrico, pero tenía intervenciones del sonido de la banda completa. Con Gustavo sacamos un disco en vivo donde tuve la posibilidad de aportar en la creación musical, en ese trabajo producido por Jorge Rojas.

Es importante destacar también que no sos un músico improvisado, sino que tenés estudios como Técnico Preparador de Conjuntos Vocales e Instrumentales en la Escuela Superior de Música; y como Profesor en Composición Musical de la Universidad Nacional de Córdoba. Es una formación muy fuerte a la hora de apoyar tu talento.

Yo trato siempre de formarme. No me permito dejar de estudiar, porque va en paralelo con el compartir con muchos compañeros de talentos enriquecedores, de gente que está creando constantemente. Me parece muy importante el estudio. Es bueno vincular estas experiencias para que salgan mejores cosas.

Todas las canciones del disco son tuyas o de autores jujeños, y de repente llama la atención "La pucha con el hombre", una chacarera tradicional santiagueña...

La elegí porque es muy honda, profunda, dice muchas verdades, algunas más crudas y otras de forman más metafórica. En esto de venir pensando de a poco este camino, hace unos cuantos años, lo invité a mi hermano a tocar conmigo en una presentación, -con él compartimos muchos proyectos desde niños-, y cuando subió, no sabíamos que tocar, y salió este tema con una versión bien rockera, con mucho pulso. Me parecía que ese sonido era lo que yo quería transmitir a través de esa canción. Algo bien primitivo de alguna manera que después cobra fuerza y logra un sonido bien power.

Es verdad que toca otros puntos musicales que no tocan otras canciones, pero era algo que yo quería decir nuevamente pero de otra manera. Es una canción que tiene varias décadas y de la que se han hecho varias versiones, pero ésta dice otra cosa.

¿Qué tuviste que hacer para llegar a concretar este sueño del disco?

Tomar la decisión, sentarme primero al costado de un árbol en la plaza, y proponerme hacerlo. El proceso después tiene muchas aristas, toca muchos lugares, a veces felices, a veces no tanto. Llevó varios meses. Y fue eso, la decisión de ponerse la meta de que salga.

Haber lanzado un disco físicamente, en un músico joven digo, de la ge neración del Spotify y de la música en celulares, ¿en que se funda?

En el sueño que tengo desde adolescente, en un momento en el que el disco formaba parte de la circulación, yo lo visualizaba. Yo no sabía que iba a venir la época de lo virtual, de lo digital. Mi sueño era tenerlo en formato físico, recién en los próximos días lo vamos a estar lanzando en las plataformas digitales. Quería que llegara a mis manos y entregárselo a mucha gente que ha estado acompañando este proceso. Quería darme el gusto de poder entregárselo.

Por eso elegí este lanzamiento de esta manera. Uno no sabe lo que pueda pasar en los siguientes meses y años, en los que lo virtual y digital se acelera tanto.

¿Cómo va ser la presentación de "Para andar"?

Lo voy presentando de a poquito. Ya lo presenté en Jujuicito y en Purmamarca. Y la presentación oficial será el 21 de diciembre en el Teatro El Pasillo, elegí cerca de las fiestas porque hay gente que vuelve de otros lugares en esa época.