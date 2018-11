Dictaron ateneo sobre síndrome hepatorenal

En la Clínica "Nuestra Señora de Fátima" se dictó un ateneo para los profesionales del servicio. En él se trataron temáticas referidas al síndrome hepatorenal, que es un síndrome que aparece en los pacientes cirróticos y que involucra un deterioro de la función renal.

Estela Manero, especialista en hepatalgia, explicó que se trató de una capacitación y docencia que se ha implementado en la clínica. "Son temas de interés que se discuten con los médicos que integran el plantel de la clínica para que trabajemos todos de manera similar con los tratamientos normalizados", dijo la médica al tiempo que señaló "el tema de hoy fue complicaciones renales que suceden en los pacientes cirróticos".

El objetivo de este encuentro fue la capacitación en distintos temas para que los profesionales puedan trabajar de manera uniforme y en equipo dentro de la clínica.

Estela Manero indicó que los temas trabajados durante el mes han sido "tratamientos y complicaciones de los pacientes cirróticos".

ESTELA MANERO

La capacitación brindada está orientada a aunar criterios, "trabajamos con medicina basada en la evidencia. Esto tiene que ver con las publicaciones que se hacen en todo el mundo, donde está claramente definido cuales son los criterios terapéuticos en determinada patologías", mencionó. "Desde el paciente que llega a la guardia, si tiene que ser internado en una sala común, con una terapia intermedia o en terapia intensiva, qué estudios tiene que pedírsele, qué tratamientos se les van a ofrecer al paciente. Todo con medicina basada en evidencia".

Estela Manero indicó que se trabaja fundamentalmente con los profesionales que trabajan cotidianamente en la clínica para mejorar la calidad de atención para todos los pacientes. Asimismo dijo que "la idea es la de compartir el conocimiento y la experiencia con la que me he formado y me parece que el objetivo primordial de todos los médicos es brindar un buen tratamiento para los pacientes con un buen diagnóstico, porque si uno no tiene un buen diagnóstico, difícilmente pueda ofrecer un buen tratamiento", aclaró y a la vez resaltó que compartir el conocimiento hace que todos los pacientes reciban la misma atención.