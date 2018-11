Inconciencia al transportar niños en motovehículo

En las calles de Jujuy estamos acostumbrados a ver a motociclistas que llevan a más de un acompañante, sobre todo chicos de corta edad. Si llevan casco, la gran mayoría se lo pone en el codo y no en la cabeza, cruzan semáforo en rojo y cometen toda clase de infracciones pero lo peor es que ponen en peligro la vida de ellos y de su propia familia.

Recientemente, la comunidad jujeña se vio sensibilizada por el fallecimiento de una beba que murió en un siniestro vial. La pequeñita viajaba junto a sus padres que circulaban en una moto en la intersección de las calles Salta y Lavalle de la ciudad capitalina.

Asimismo, es esencial saber que la Ley nº 5.860, del Código Contravencional de la provincia de Jujuy, indica que está prohibido circular con menores de 8 años en moto vehículo pero que lamentablemente es ignorada por muchos ciudadanos.

En este sentido, el director de Fiscalización de Transporte de la Municipalidad de Jujuy,Fernando Frías, indicó al Tribuno de Jujuy que continúan llevando a cabo operativos de control en distintas intersecciones de la ciudad. "Se está realizando control del uso del casco, cinturón de seguridad, también operativos en vehículos particulares, en cuanto a la documentación de cédula, seguro y tener la RTB al día", especificó.

En el caso del que el conductor circule en moto acompañado de dos pasajeros, Frías sostuvo que se procede a la retención del vehículo, "se labra un acta de infracción y si no cuenta con la documentación correspondiente se procede a la demora del vehículo".

Sin embargo, si el conductor cuenta con la documentación correspondiente no está autorizado a manejar sin el casco. A su vez, si controlan que un menor de edad se encuentra circulando en motocicleta, las autoridades se comunican urgentemente con los padres para que se apersonen al puesto de control y se responsabilicen del menor, y el motovehículo pasa a estar en carácter de demorado.

Por otro lado, se refirió a los operativos de control realizados la semana pasada en diferentes zonas de la ciudad, que dejó como resultado la retención de 80 motocicletas. "Bajo el número de secuestro de esos vehículos, teniendo en cuenta que en los operativos anteriores se demoraban treinta motos por turno". acotó.

En tanto que fueron demorados 50 vehículos particulares, por estacionar en lugares prohibidos y falta de documentación."Las personas deben circular con la documentación reglamentaria para evitar todo tipo de inconveniente en los puestos de control", finalizó.

Usar caso y manejar con responsabilidad

La Ley Nacional de Tránsito obliga al uso de casco cuando se circula en motos o ciclomotores. Sin embargo, hay mucha gente que no lo usa. La obligatoriedad de su uso parece lógica teniendo en cuenta que ambos vehículos no poseen carrocería alguna que pueda servir de contención en caso de choque o vuelco, y que la sola pérdida del equilibrio en la moto puede significar dar de cabeza contra el duro suelo.

Asimismo, los cascos salvan vidas al evitar o amortiguar golpes y heridas en la cabeza, devastadoras y discapacitantes. Los motociclistas que no usan casco tienen mucho más alto riesgo de muerte o de sufrir lesiones permanentes.

Según cifras oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) el año pasado hubo 1.785 fallecidos por siniestros con motos. Representan un 39% de los fallecidos por accidentes de tránsito.

Del total de motos contemplado en el relevamiento, la FIA detectó que el 16% anda sin luces y 15% no tiene espejos, lo que aumenta notablemente el riesgo de sufrir un choque.

Si bien la motocicleta es el medio más popular para movilizarse por el país, debido a su economicidad y practicidad, también es el medio más propenso a sufrir accidentes viales.

El mecanismo de lesiones

Cuando el vehículo se ve envuelto en un choque, el conductor suele sufrir una caída. Si su cabeza golpea contra un objeto, como puede ser el suelo, se produce una lesión por contacto o impacto directo.

Pero además, el movimiento que el cuerpo, cabeza incluida, traía durante la marcha sobre la moto o bicicleta se detiene bruscamente, mientras el cerebro continua moviéndose dentro del cráneo en la dirección del movimiento corporal y luego de chocar contra la pared interna del cráneo es impulsado en la dirección opuesta.

Este tipo de impacto interno, puede provocar desde una lesión cerebral pequeña hasta una lesión tan grande que provoca la muerte.Las lesiones en la cabeza pueden ser de dos tipos: abiertas o cerradas, es decir, con heridas abiertas o no. En el primer caso se produce una fractura o penetración del cráneo que puede producir serias lesiones cerebrales. En el caso de heridas cerradas las lesiones se producen cuando el cerebro se sacude dentro del cráneo .

Las opiniones

Alfredo Silvestre, jubilado docente:

El problema está en que los conductores e incluso los peatones no respetan las normas de tránsito. Por ejemplo hay personas que cruzan la calle mientras está cambiando la luz del semáforo. No hay semáforo para el peatón.

Ricardo González, técnico contable:

Considero que hay que poner más mano dura y los funcionarios deben dejar de pensar en los votos que van a venir. Respecto a esta nueva Ley de Tolerancia 0, hay que tratarla con muchas pinzas. Todo depende de la educación.

Víctor Rodríguez, jubilado

A través de los medios de comunicación y al leer el diario pude ver que se incrementaron los accidentes de tránsito. Suelo manejar auto y veo que no todos cumplen con las normas, es un mal hábito de la mayoría de los argentinos.

Pablo Fernández, psicólogo

No hay educación vial, ni control. La sociedad sobrepasa las leyes. Veo que no se lo respeta al peatón. Por ejemplo, a la hora de cruzar por la senda peatonal, los automovilistas no respetan en ningún momento el paso del peatón.