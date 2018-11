Sidex lanzó su octavo demo "La oscuridad"

El rapero Matías Tinte, más conocido por su nombre artístico Sidex, lanzó esta semana su octavo tema "La oscuridad" que ya se encuentra disponible en su canal del portal de vídeos YouTube. Mientras que en 2019 prevé lanzar su material discográfico con todos sus éxitos.

El intérprete y también compositor de sus propias letras, intenta reflejar en su último demo "La oscuridad" momento en que las personas recapacitan y piensan lo que quieren para su futuro, "Podemos llorar cuando estemos con nosotros mismos pero delante de los demás hay que mostrar una actitud firme y con fortaleza", sostuvo Matías.

Contó también que en párrafos de la canción menciona al jugador argentino, Leonel Messi, a quien pone de ejemplo por ser "una de las personas más juzgadas por aquellos que no lo conocen".

Este nuevo proyecto transmitido en la visión del rap, se une a los siete temas compuestos a lo largo de este año. "Guerreros de la Vida" fue el primer track dedicado a aquellas madres que asisten a la Fundación "Fermín Morales" y se encuentran acompañando a sus hijos que padecen cáncer.

"No naciste para esto", fue la segunda propuesta que ya registra más de mil visitas en plataforma digital y contó con la colaboración de un youtuber para tener mayor difusión y suscriptores. El tercer tema fue "Recuerdo" que trata sobre una historia de desamor de la adolescencia. El otro single, "Nunca estuve solo" inspirado en familiares que partieron a otra vida se realizó en el cementerio El Salvador y contó con la colaboración del editor Gustavo Rojas y del director del cementerio, Cristian Alancay.

A estas pistas le siguen "Somos diferentes" que refleja la personalidad del cantante Sidex;"No te pedí" relata una historia de romance, "Mi Progreso" sobre la superación estuvo con el manager David Tinte, el productor Abraham Juárez y las modelos Agustina Prado y Malca Brito.

En diálogo con El tribuno de Jujuy, el joven rapero sostuvo que "en todas mis canciones trate de dar mucha motivación y dejar un mensaje a las personas. Ahora estoy tratando de impulsar mis carrera y generar ingresos" dijo.

Una historia de motivación

Como muchos de los jóvenes artistas que se atreven con este estilo musical, el jujeño Matías Tinte de 19 años, comenzó a escribir canciones del género "rap" a partir de los 13 años, en donde reflejaba situaciones de la vida cotidiana. En el 2013, compuso su primer tema, "una chica me motivó a hacerlo, para m i no era de lo mejor porque recién estaba empezando", sostuvo el joven.

En sus primeros temas, Matías comentó que fusionó sus sentimientos y situaciones de vida y que a pesar de encontrarse con muchos "no" en sus intentos por expresar su pasión por el rap él no desistió. La situación para Matías no fue del todo positiva ya que tras varias piedras en el camino, creyó que no podía hacer lo que más le apasionaba. "Mis amigos del barrio siempre me apoyaron y brindaron buena onda. Hoy en día les agradezco a las personas que me criticaron y dijeron que no iba a poder porque eso me dio una pica para poder salir adelante", expresó. En relación al género de música que escribe el jujeño, mencionó que algunas personas asocian al "rap" con las drogas y la delincuencia, en otras palabras como una música criminal. "Y no es así, hay muchos jóvenes que no se animan a hacer lo que le gusta por miedo a qué les dirán",dijo.