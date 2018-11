Empleados públicos salteños obtuvieron un incremento salarial del 37,5%

Una mejora del 10 por ciento con respecto al ofrecimiento original acordaron el Gobierno de Salta y los representantes de los gremios estatales. De esta manera, el aumento del 2018 para la administración pública se cierra en un 37,5%, monto que se terminará de pagar en febrero.

A la fecha los haberes del sector público tuvieron un aumento del 20%. Con las actualizaciones acordadas con los gremios provinciales, el esquema de aumentos para los próximos meses queda de la siguiente manera: noviembre, 2,5%; diciembre, 7,5% (antes el aumento establecido era del 5%); enero 2,5%; y febrero 5%.

El acuerdo incluye, además, subas en las asignaciones familiares según tramos y porcentajes definidos. Estos incrementos -se informó- representan una erogación para el Estado provincial de 2.936 millones de pesos.

Tras varias semanas de negociaciones con el jefe de Gabinete, Fernando Yarade; el ministro de Economía, Emiliano Estrada y la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo; los referentes gremiales llegaron a un acuerdo ayer luego de que a la mesa de negociación se sentara el gobernador Juan Manuel Urtubey. Los trabajadores, en tanto, estuvieron representados por los gremios ADP, ATE, Amet, Sitravps, Upcn, Sadop, Uuda, Ips y Ueivisa.

Tras el acuerdo, la titular de la Asociación Docente Provincial (ADP), Patricia Argañaraz, celebró que “el gobernador haya bajado por primera vez a la mesa de negociación, porque estaba bastante complicada”.

“Nosotros veníamos diciendo que queríamos cerrar bien este ciclo lectivo, con aumento en diciembre, y se logró. Terminamos cerca de un 40% para este período”, manifestó.

Guillermo Burich, de la Unión Docentes Argentinos (UDA) Seccional Salta señaló a El Tribuno: “Creemos que el acuerdo al que se llegó es lo mejor que podríamos haber logrado”.

“En una primera medida la oferta del Ejecutivo era un 5% para febrero y otro 5% en marzo, y nosotros hicimos la contrapropuesta para que dé algún monto en diciembre, basados en la inflación, el aumento de los servicios, los combustibles, y los productos que integran la canasta básica que eran muy elevados y ya se perfila un diciembre muy complicado para nuestros afiliados, y conseguimos un 2,5% más en diciembre”, resaltó Burich.

Consideró que “con la inflación que revela el Indec, los aumentos indiscriminados de las tarifas de los servicios, los combustibles, la canasta básica y todo lo referido a la manutención de una familia es muy complicado luchar y tenemos conocimiento del esfuerzo que hace el Ejecutivo provincial para llegar a equiparar algunos aumentos, pero es muy complicado”.

“Por ejemplo -explicó- en estos dos o tres días subió el dólar un 10 por ciento, de 36 a 39 pesos, y contra ese tipo de situaciones es muy complicado luchar, y nosotros lo sabemos mejor que nadie.

Por su parte, el secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Gustavo Soto afirmó que un 37,5%no es despreciable, más siendo que gremios a nivel nacional cerraron en un 40% que recién lo van a cobrar en el mes de junio, y nosotros cerramos ese monto a cobrar en febrero”.

“Ahora sí veo el esfuerzo que hace la Provincia, porque el primer ofrecimiento que hizo no era bueno; hoy puedo decir que hicieron un esfuerzo y por eso todas las entidades gremiales de Salta firmaron el acuerdo”, aseguró y agregó que “si bien no es lo óptimo, es un buen aumento”.

Ítems laborales

Burich destacó además que al margen de la cuestión salarial se lograron mejoras laborales muy importantes para el sector. “Se mejoraron muchos ítems como titularizaciones, que nuestro sector tiene muchos ordenanzas y personal que viene luchando por este punto; nombramientos para cubrir vacantes y el compromiso de no realizar jornadas los sábados, que era un tema que planteaban nuestros afiliados, que este tipo de actividades se realicen en días hábiles”.

En la misma línea, Argañaraz afirmó que “vienen otras buenas noticias para los docentes en 2019, como las titularizaciones en agosto para los maestros de religión, que están haciendo las capacitaciones”.

“Asegurar la continuidad de todas las carreras de los niveles terciarios era otro de los objetivos fundamentales, así como que no haya más jornadas los sábados, que ahora serán en días hábiles”, resaltó la titular de ADP y agregó: “Avanzamos con los postítulos gratis, que era otro reclamo de los docentes”.

Finalmente, Soto lamentó la situación de los empleados precarizados del Gobierno provincial. “Nos preocupan los casos de los directores de carrera que este año, por el decreto 16/03, no tuvieron aumentos salariales y que en muchos casos son empleados de carrera y se vieron perjudicados por la decisión de no aumentar a la planta política, y afectaron a trabajadores de carrera”.