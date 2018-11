Por la lluvia, se suspendieron para mañana todos los partidos que debían jugarse hoy

SAN PEDRO (Corresponsal) Debido a las inclemencias del tiempo, las autoridades de la Liga del Ramal, informaron la suspensión de todos los partidos que debían disputarse esta tarde y en horas de la noche, correspondientes a la 8va. Fecha del Hexagonal final del Torneo Anual.

La fecha se reprogramó para mañana, manteniendo el mismo lugar y horario. Cuarta División a las 14:30, Femenino a las 16 y Primera División a las 17:10 con excepción del cotejo entre Atlético San Pedro y Atlético El Polo que se juega a las 21: 30

En la cancha de Tiro y Gimnasia, Cuarta División, Tiro y Gimnasia vs Atlético La Esperanza, Femenino, Tiro y Gimnasia vs Parapetí, Primera División Tiro y Gimnasia vs Atlético La Esperanza.

En la cancha de Río Grande, Cuarta División, Independiente San Pedro vs Atlético Providencia, Femenino, Defensores de La Merced vs Atlético Providencia, Primera División, Río Grande vs Atlético Providencia.

Cancha Atlético San Pedro, Cuarta División: Atlético San Pedro vs Atlético El Polo, Femenino a las 20, Atlético San Pedro vs Atlético El Polo, Primera División a las 21:30 Atlético San Pedro vs Atlético El Polo.