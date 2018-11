Gimnasia La Plata eliminó a River Plate

Los primeros momentos del encuentro fueron de "estudio". Ni en el "millonario" ni el "lobo" platense arriesgaron demasiado. Ambos plantearon el juego en el mediocampo, esperando a ver qué pasaba. En 29 minutos no hubo acciones de peligro, pero "Pity" Martínez ejecutó de manera perfecta un tiro -junto a la mala reacción del arquero Martín Arias- y abrió la cuenta. Pero a los 33', Faravelli anotó la igualdad luego una falla colectiva de la defensa riverplatense y del golero Armani también.

Bonificio, torpemente, derribó por segunda vez a Martínez y fue expulsado, complicando el panorama para el equipo de Pedro Troglio.

Apenas arrancó el complemento, "Nacho" Fernández habilitó a Pratto, quien ganó en velocidad y definió con calidad. El dos a uno le daba tranquilidad al bicampeón de este certamen, pero en un tiro de esquina Pinola se fue expulsado después de pegarle un codazo a Coronel en el área chica.

El árbitro Facundo Tello no dudó en mostrar la tarjeta roja, pero no marcó el penal porque consideró que la pelota no estaba en movimiento.

De contragolpe, el cuadro de Marcelo Gallardo tuvo dos chances netas para liquidar la historia. Sin embargo, Fernández ni el juvenil Palacios estuvieron "finos" en la estocada final, sobre todo el tucumano quien se comió un gol increíble.

Y el que perdona... lo paga. Así fue que Santiago Silva ganó en lo alto luego de un córner ejecutado por Ayala y puso el inmerecido dos a dos.

River volvió a la carga, pero cabezazo de Pratto encontró una gran respuesta de Arias, quien evitó la caída volando al ángulo derecho.

Finalizó dos a dos y en los penales, el "lobo" platense se impuso por 5 a 4. Convirtieron Silva, Licht, Hurtado, Guanini y Guiffrey. Armani contuvo el tiro de Ayala. Mientras que para River marcaron Ponzio, Martínez, Borré y Alvarez. Desviaron sus tiros Pratto y Maidana.

De esta manera, el conjunto "tripero" accedió a la ansiada final, donde se verá las caras con Rosario Central.