Compraron entradas para River - Boca y los estafaron

Más de cuarenta jujeños fueron estafados por una pareja que les vendió un viaje ida y vuelta y una entrada para ver el partido de fútbol entre Boca y River en la ciudad de Buenos Aires, y cuando llegaron al estadio, fueron anoticiados que las entradas eran “truchas”.

Belén Ruiz es una de las damnificadas y en diálogo con nuestro medio manifestó su preocupación e indignación por el hecho de estafa que sufrió por parte de una pareja, que según supo nuestro diario, ya estaría identificada.

“Una pareja nos ofreció viajar a ver la final de la Copa Libertadores que iba a jugarse en la cancha de River el sábado 24 pasado. Nos cobraron 13 mil pesos a algunos y 16 mil a otros, por lo que pude saber. La pareja armó un grupo de whatsapp y por ahí nos comunicábamos. El viernes 23 nos citaron en inmediaciones de la cancha de Gimnasia y salimos para Buenos Aires”, dijo la joven denunciante.

Ruiz también le dijo a nuestro diario que el paquete incluía la entrada al estadio de fútbol del Club River Plate, pero cuando llegaron al lugar para exhibir sus tikcets, se enteraron que eran apócrifos y no les permitieron el ingreso al estadio.

“Allí empezó un verdadero calvario, porque nos habían obligado a bajar del micro con nuestras pertenencias. Aclaro que nosotros viajamos sabiendo que podíamos descansar en el micro en Buenos Aires, pero cuando no nos dejaron entrar al estadio, tampoco estaba el micro y los organizadores ya habían dejado de contestar el teléfono. Me eliminaron del grupo de whatsapp y me quedé hasta el lunes pasado, sola en Buenos Aires, esperando regresar por mis propios medios”, dijo molesta la mujer.

Belén Ruiz se asesoró con un abogado y realizó la denuncia en la sección 6º del barrio San Pedrito de nuestra ciudad y además fue notificada que en la Brigada de Investigaciones del barrio Alto Comedero también se recepcionaron denuncias sobre este hecho de estafa.

“No conozco la situación de todas las personas que también fueron estafadas por esta pareja, pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con esto. Yo regresé recién de Buenos Aires ayer (haciendo referencia al lunes pasado) y tuve que pedir prestado a amigos para viajar, quedé totalmente sola y expuesta a que me pueda pasar algo”.

Se espera que, en las próximas horas, el fiscal especializado en este tipo de delitos solicita a las distintas dependencias policiales la recepción de las denuncias, para iniciar los trámites investigativos y esclarecer el hecho de estafa, que perjudicó a más de 40 personas jujeñas de nuestra provincia y otras 10 que serían de la vecina provincia de Salta, según se supo.