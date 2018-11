Lo dijo el concejal Rubén Eduardo Rivarola, luego que el oficialismo no diera quórum en la última sesión ordinaria.

Por la ausencia de los ediles oficialistas, se levantó la última sesión ordinaria en el Concejo Deliberante de Palpalá. La falta de voluntad política para tratar la Emergencia Social, proyecto de Silvana Dibi, integrante del interbloque "Por Palpalá", habría sido el motivo por el cual los concejales oficialistas no se presentaron.

El edil Rubén Eduardo Rivarola (PJ) lamentó que todos los temas que estaban pendientes de tratamiento serán enviados a archivo. "En relación a la Emergencia Social nosotros desde el interbloque ‘Por Palpalᑠvenimos peleando su tratamiento desde hace tres meses; al juzgar por la actitud de los ediles oficialistas no hay voluntad de abordar este tema".

"Hoy me tocó presidir la sesión, al no estar el presidente del Concejo, Genaro Vaca, y el vicepresidente primero Leonardo Umacata. Yo como vicepresidente segundo tuve que presidir la sesión, la que finalmente cae por falta de quórum", indicó el concejal justicialista. Cabe destacar que tampoco asistieron las concejales Roxana García y Noemí Chauque.

"Me da lástima, porque los temas hay que afrontarlos, no hay que esconderse, más allá de cualquier reunión que pueda haber en Casa de Gobierno, la función de los representantes del pueblo es legislar, me parece un poco raro", acotó.

Dijo Rivarola que el proyecto de Emergencia Social y Alimentaria tiene por finalidad brindar una respuesta a los ciudadanos que en forma pacífica marcharon al Concejo Deliberante solicitando que en forma urgente se declare la "Emergencia Social y Alimentaria en Palpalá", esto en virtud de las necesidades urgentes que padecen los comedores en instituciones que lo solicitaban, como el Centro de Formación y Capacitación Laboral de la CCC, Consejo de los Pueblos Originarios "Llanka J Maki", Comunidad Originaria Kolla "Tawa Suyu", Agrupación Cultural "Wajchas Wawa", Comedor Infantil Comunitario "Tacita Solidaria", Comedor Infantil "Manitos traviesas", Centro de Desarrollo Infantil "Arco Iris" y en nombre de la comunidad palpaleña en general.

Los movimientos sociales manifestaron que desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia se les provee casi exclusivamente "víveres secos", elaborados con harina y grasas trans, lo que genera una malnutrición en los chicos que si bien se los ve "gordos", presentan una desnutrición alarmante en su organismo por la mala alimentación recibida, señala el proyecto de Emergencia Social y Alimentaria.

Asimismo expresa el proyecto que de acuerdo a un informe emitido por el Indec, en el segundo semestre del 2017 el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza fue del 17,9%, esto comprende el 25,7% de las personas. Dentro de este conjunto se distingue un 3,5% de hogares indigentes que incluyen el 4,8% de las personas. Estos resultados provienen de la información de la Encuesta Permanente de Hogares y valorización de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total, señala entre otros datos el proyecto que no pudo aprobarse, dada la falta de quórum para la última sesión ordinaria del Concejo por parte de los ediles oficialistas.