En su cumple pidió donaciones para niños

Milagros Muschietti vive en la provincia de Buenos Aires y decidió salir de lo habitual dándole un giro solidario a su cumpleaños. Fue así que les pidió a sus invitados que le regalen un aporte económico que fue destinado al "Merendero a Pulmón" que funciona en el barrio Malvinas Argentinas de la capital jujeña.

Tras comunicarse con su cuñada, oriunda de Jujuy, la mujer, que vive junto a su esposo y sus dos hijos en el barrio Núñez, leyó un artículo que fue publicado por nuestro matutino. El mismo hacía alusión sobre el merendero y las necesidades que posee el mismo, lo que más la sorprendió y movilizó fue que la institución funciona en la calle y cientos de pequeños reciben allí su alimento.

"Surgió la idea porque se acercaba mi cumpleaños y mis amigos me empezaron a preguntar que me podían regalar. A mi afortunadamente no me falta nada así que empecé a pensar la posibilidad de darle un sentido solidario. Nuestra cultura tiene eso de que con un regalo se festeja los nacimientos de las personas, entonces pensé en pedirles algo que se convierta en una aporte para quién realmente lo necesite", mencionó Milagros, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Después de eso, se comunicó con una familiar para buscar donde donar, en relación a eso comentó que, "me contacté con mi cuñada que es jujeña y le conté la idea. Yo tengo una conexión muy fuerte con esa provincia, voy todos los años y le solicité que me averigüe. Le pedí que busque algún lugar donde podía ayudar a niños, yo estoy muy relacionada con los más chicos, me dedico a la enseñanza de idiomas".

Tras ese primer contacto, su cuñada que ya había leído la nota de El Tribuno, se la compartió, "ella me empezó a pasar datos, hay muchos lugares para ayudar pero me llamó la atención una nota de El Tribuno de Jujuy que hablaba sobre el "Merendero a Pulmón", empecé a investigar un poco más y de inmediato me puse en contacto con un periodista del diario, y luego con Delia Vargas, la encargada de la institución", relató. Así se decidió en destinar sus "regalos" al merendero de Delia y empezó con los preparativos para concretarlo, "la verdad que lo que hice pareció raro para todos al principio. Les mandé un email a los invitados y les explicaba el por qué de esta idea. Hice una merienda para celebrar mi día, puse una alcancía que decoramos, cada uno aportó lo que tenía y entre todos fuimos juntando dinero", indicó.

Una institución que necesita de todos



PEQUEÑOS/ POSAN JUNTO A LOS JUGUETES QUE LES REGALARON EN EL MERENDERO.

“Me sorprendió muchísimo el monto que logré recaudar. Cuando hablé con la encargada del merendero me contó sobre todas las necesidades que tienen. Lo que más me dolió es que ellos le dan la merienda a los chicos en la vereda, entonces decidí comprarles materiales que aportan para la construcción de un lugar mejor”, sostuvo Milagros Muschietti.

Por medio de su cuñada y su padre que es ingeniero compraron muchos materiales de construcción. Delia Vargas le había pasado un listado que fue cubierto en gran parte gracias a ese cumpleaños solidario.

El “Merendero a Pulmón” se encuentra ubicado sobre la calle Puerto Argentino en el sector 16 de Mayo que antes era un asentamiento, Manzana AP1 Lote 26, del barrio Malvinas Argentinas.

Asisten más de 250 niños y adolescentes que llegan cada tarde junto a sus madres.

Necesitan donaciones de pan, leche, gelatinas, jugo en polvo u cualquier alimento.

Los que deseen colaborar pueden dirigirse a su domicilio o comunicarse al teléfono: 388- 155018949.