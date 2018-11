Se viene un impuestazo para los comerciantes

PERICO (Corresponsal). La Comisión Municipal de Pampa Blanca sesionó en los últimos días, donde se trató el presupuesto 2019 y otros temas que fueron sorpresivos en la comuna, como la implementación de impuestos para los comercios de la localidad. Hubo malestar en los vecinos, pero fundamentalmente en la parte comercial tras recibir la noticia.

Así lo confirmó el vocal municipal Bruno Monzón, quien manifestó de que uno de los proyectos que fue tratado sobre tablas, que fue presentado por el Ejecutivo municipal, trataba la implementación de un impuesto de $200 a cada camión que ingrese al pueblo, ya sea para estacionamiento o simplemente pare a descansar.

Otro de los tributos aprobados tiene que ver con el cobro de los carteles publicitarios y de identificación de locales comerciales, a los comercios de la localidad, que tendría un costo de $2.000 por cada cartel que se coloque y $750 al mes para los avisos publicitarios que tengan una medida de un metro y medio.

En la mencionada sesión estuvieron presentes los vocales Sonia Alfaro, Rebeca Berrueta y el presidente comunal Daniel Zeitune, ellos votaron a favor del "impuestazo" en Pampa Blanca, mientras que el único que se opuso fue el vocal municipal Bruno Monzón.

También en ese encuentro de labor legislativa, se aprobó el presupuesto 2019 para la comisión municipal pampeña, con un costo aproximado de $1.200.000, donde se justifica con obras de arreglos de calles, mejoras en el SUM municipal, construcción de una unidad policial en Manantiales. El mismo presupuesto 2019 tiene cierta reminiscencia con el del año pasa, con la diferencia de que prácticamente no se concretó nada de lo pautado, según afirmó Monzón.

El vocal Bruno Monzón dijo que "el presidente nos notifica y fui, pero como él tiene la mayoría, aprobaron una serie de proyectos de impuestos, a pesar de no estar en la orden del día, a partir de ahora cada camión que ingrese a Pampa Blanca, tiene que pagar $200, es algo que no hace bien a nuestra economía regional, realmente con este impuesto nadie va a querer entrar. Por eso yo voté en contra, pero las vocales Berrueta y Alfaro votaron a favor, no cuidan al pueblo".

Rechazo

El vocal Bruno Monzón aseguró que “ahora a cada negocio que quiera colocar un cartel con el nombre, deberá pagar $2.000 y $1500 al mes dependiendo la medida”.

Sostuvo que ahora si un comerciante quiere potenciar y mejorar la estética de tu local con un cartel luminoso, “tiene que pagar. Es algo que imponen Zeitune, Berrueta y Alfaro, encima esos impuestos no van para mejorar el pueblo o para instituciones sin fines de lucro”.

Agregó que “en tres años de presupuesto para el SUM municipal, Zeitune ya pidió más de $1.000 y aun no mejoró nada, el salón sigue en precarias condiciones".