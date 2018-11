"Sigue sin haber recursos para infraestructura física en la Unju"

En febrero se sabrá si se concretan la Licenciatura en Turismo; la Tecnicatura en Maquinaria Agrícola, y la Licenciatura en Administración, aunque no habrá fondos para infraestructura.

¿Qué avances se logró en la reunión que tuvo con el secretario de Políticas Universitarias Pablo Domenichini en cuanto a los refuerzos para el presupuesto universitario de la Unju?

-Sí, tuvimos una reunión con el secretario de Políticas Universitarias que es un funcionario nuevo que acaba de asumir en la Secretaría, estuvimos repasando cuestiones presupuestarias que quedan pendientes del 2017 y 2018 como los proyectos que ya presentó la Universidad Nacional de Jujuy para 2019. En cuanto a los fondos que se adeudan de 2017 y 2018 el secretario Domenichini se comprometió a regularizar antes de fin de año las deudas que hay de distintos programas que están pendientes. Y respecto al 2019 en principio nos garantizó la continuidad del dictado del primer año de Ingeniería en Libertador General San Martín, que era la definición más urgente que nosotros necesitábamos. La Secretaría se va a tomar un tiempo hasta febrero para analizar nuestras propuestas, que básicamente se tratan de poder abrir carreras universitarias en Perico, Monterrico y El Carmen, y poner en marcha una sede de la Escuela de Minas en Yuto. En este sentido, seguramente en el mes de febrero sabremos con qué recursos contamos y según eso vamos a saber, de todo el menú de carreras que nosotros hemos presentado como proyecto posible cuáles son las carreras que vamos a poder implementar. La prioridad era asegurarnos que podemos seguir adelante con el primer año de Ingeniería en Libertador, eso está garantizado. La Secretaría de Políticas Universitarias ahora va a evaluar la propuesta que nosotros hicimos con el departamento El Carmen, ahí nuestras prioridades son la Licenciatura en Turismo; la Tecnicatura en Maquinaria Agrícola y la Licenciatura en Administración que tiene el primer año común con la carrera de Contador Público Nacional. Y vamos a ver si podemos implementar otras carreras técnicas o de grado, probablemente alguna más, eso vamos a definir hasta febrero y después tenemos el primer año en Yuto.

¿Cuáles serían las complicaciones?

-Las complicaciones que tendríamos son que como ya ocurrió este año sigue sin haber recursos para infraestructura física. Entonces tanto en El Carmen, Monterrico y Yuto si tuviéramos necesidad de invertir en infraestructura física ahí vamos seguramente a apelar a la colaboración de los municipios, del Gobierno provincial, o vamos a ver de qué manera lo podemos resolver. En 2018 se recortaron 4.000 millones de pesos de obras y en el año 2019 las obras para universidades ni siquiera figuran en el presupuesto nacional.

¿Quedaron truncas algunas obras?

-Teníamos dos obras que no empezamos porque hubo un recorte presupuestario, un edificio de aulas y el comedor universitario en la manzana uno de San Salvador de Jujuy, ubicada en la calle Italo Palanca, Alberdi, Martiarena y avenida Italia. El Ministerio de Interior de la Nación nos autorizó a licitar, a adjudicar, a firma contrato y después el Gobierno nacional hizo un recorte de 4.000 millones de pesos en obras en todas las universidades nacionales.

¿Cuánto se prevé que se dé para el presupuesto 2019?

-Nosotros tenemos alrededor de 1.480 millones de pesos en el presupuesto nacional de fondos directos para la Universidad Nacional de Jujuy, y lo que ahora estamos discutiendo es el acceso a otros fondos que no están, figuran en el presupuesto y no están distribuidos, que son alrededor de 20.000 millones de pesos para todo el sistema universitario, que nosotros no queremos que se subejecuten. Queremos que se ejecuten y se distribuyan entre las universidades, y que quede claro con qué criterio se van a distribuir. O sea hay unos 128.000 millones que están distribuidos en las universidades, o en programas que ya sabemos cómo se ejecutan como el programa de Ciencia y Tecnología. Este año subejecutaron plata que estaba en el presupuesto, la plata de obra no la ejecutaron. El CIN lo que está discutiendo en el Ministerio de Educación es que fijemos los criterios para distribuir los fondos que figuran en partidas globales y que no están asignadas a universidades ni a programas concretos.

¿Respecto a la deuda para funcionamiento a cuánto asciende? -Estamos con un atraso aproximadamente de dos meses de gasto de funcionamiento que esperamos que ahora, como termina el ejercicio 2018 - 2019 en diciembre que lo resuelvan. En el caso nuestro deben ser alrededor de 18 millones de pesos.

¿Qué otras cosas quedan pendientes debido a la falta de fondos?,¿Abogacía ya estaba aprobada?

-La carrera de Abogacía la presentamos para ser evaluada en la Coneau, tiene que acreditar, es un proceso que lleva casi un año. Mientras tanto la Escuela de Ciencias Jurídicas está dictando la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y algunos postgrados en Derecho.

¿En cuánto a la carrera de Medicina cómo están las gestiones?

-En cuanto a Medicina ahora tenemos como prioridad tratar de llegar en algún momento a la carrera de Enfermería que es prioritaria para Jujuy, estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud. Después esta la Universidad Nacional de Tucumán manteniendo el programa de Cupo protegido para alumnos de Quebrada y Puna que quieran ingresar, y estamos conversando con el decano de la Facultad de Medicina de Tucumán la posibilidad de poner en marcha en Jujuy un postgrado para formar médicos en docencia universitaria, que es lo que se necesitaría a futuro para poner en marcha la carrera de Medicina. Una carrera de Medicina en Jujuy no tendría más de 60 vacantes por año, porque es muy regulada, necesita alta cantidad de docentes muy altas.

El Consejo Superior ya aprobó la carrera de Ingeniería Forestal presentada por la Facultad de Ciencias Agrarias, que es una continuación de la carrera de Técnico Forestal que se está dictando en Caimancito y Arrayanal, también va a la Coneau.

¿Teniendo en cuenta lo complicado del presupuesto, tiene previsto algún tipo de plan de ajuste?

-Nosotros como Universidad Nacional de Jujuy no vamos a implementar ningún ajuste, vamos a tratar de continuar con todas las actividades que tenemos hasta ahora. Hasta ahora las señales más duras de ajuste provienen de la imposibilidad de avanzar con las obras, y la del Ministerio de Ciencia y Tecnología que no actualizó los subsidios de compra de equipamiento de acuerdo a como subió el dólar en Argentina.

¿La docencia e investigación se verá resentida? Vamos a hacer lo imposible para que el funcionamiento no se vea resentido, pero hay cosas que impactan.