Gallardo: "Yo juego en cualquier lado. Hay que ver si Boca se presenta"

Fue un golpe duro en medio de un clima confuso. River cayó por penales ante Gimnasia La Plata en la semifinal de la Copa Argentina y no logró el objetivo de buscar el tricampeonato en la competencia. El duelo se dio en medio de la incertidumbre, dado que el "millonario" aguarda el fallo de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol respecto de los incidentes sucedidos en la previa de la Superfinal trunca de la Copa Libertadores ante Boca.

Pues bien, luego de las dos suspensiones y del tropiezo ante el "lobo", Marcelo Gallardo rompió en el silencio en la puerta del vestuario del estadio José María Minella de Mar del Plata. " Yo hoy quiero hablar del partido, es un contexto difícil para todo el fútbol argentino en general. Fue muy duro abstraerse de todo lo que pasó, pero creo que jugamos un muy buen partido", prologó. Pero luego, a medida que fueron pasando las preguntas, se permitió dar su opinión sobre lo que cree que sucederá.

"Particularmente creo que la final se va a jugar, esperaremos el fallo, pero yo tengo esa seguridad. A partir de mañana empezaremos a preparar el partido, después veremos dónde se jugará, yo lo juego en cualquier lado. Primero hay que ver si el fallo hace que el partido se juegue y después si Boca se presenta", subrayó.

Las principales definiciones de Gallardo

"El partido se presentó favorable para nosotros, pero nunca lo terminamos de cerrar. Cada vez que nos pusimos en ventaja no lo podíamos cerrar, porque Gimnasia reaccionaba y lo empataba".

"Tuvimos el momento para cerrarlo, en el segundo tiempo tuvimos dos situaciones claras, sin embargo no lo hicimos y ellos estaban en partido. Los penales a veces te juegan a favor y a veces en contra".

"Este partido estaba programado, tuvimos que asumirlo, no era lo ideal jugarlo porque lo que menos se habló fue de este partido, pero intentamos enfocarnos".

"Es muy difícil todo, pasaron muchas cosas, cosas que suceden habitualmente, esto no es un hecho aislado, sucedió siempre en cada partido de Copa Libertadores. Se dio en una situación muy particular, en un contexto muy particular, estábamos en el ojo del mundo y quedamos en el ojo de la tormenta. Nosotros teníamos una postura de ir a jugar un partido de fútbol, nada más, y prepararnos para eso, después hay cosas que no dependen de nosotros".

"Nosotros somos fuertes, lo hemos demostrado más de una vez, pero ahora no depende de nosotros. Somos fuertes mentalmente, somos un equipo competitivo".

"Parecería que nosotros fuéramos los culpables, en muchos momentos parecía que nuestro equipo fue culpable de una situación que no nos correspondía. Prefiero esperar, no quiero decir cosas que pienso y siento".