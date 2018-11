La Esperanza sobre la hora

La Esperanza derrotó en tiempo adicional a Tiro y Gimnasia por 3 a 2, pero incidentes provocados por inadaptados empañaron una tarde de buen fútbol y arriesgaron la integridad física de un jugador.

Inadaptados agredieron al jugador César Rivas de Tiro y Gimnasia que terminó hospitalizado.

Con dos goles de Leonardo Villa y Alejandro David, la "furia verde" se prendió en la lucha por la clasificación.

Lamentablemente, inadaptados empañaron el espectáculo deportivo, y al final del partido en la cancha auxiliar, pusieron en riesgo la vida de un jugador de Tiro y Gimnasia que estaba mirando el partido desde atrás del alambrado, quien fue brutalmente golpeado y trasladado de urgencia al hospital "Guillermo Paterson", donde quedó internado. Cabe acotar que el partido se jugó sin la presencia de la policía, por cuanto no se pagaron los adicionales y no había personal de seguridad. Tras los incidentes, se hicieron presentes en el lugar el responsable de la Delegación Fiscal Nº 3 Juan José Calderari, la jefa de la Unidad Regional 2 comisario general Irma Calapeña, peritos de Criminalística, que realizaron pericias en ambos vestuarios, baños y cancha auxiliar, iniciando actuaciones informativas de prevención. Se supo luego que el jugador agredido César "Mono" Rivas, presentaría una fractura en el tabique nasal, lo que no fue confirmado oficialmente.

En el "Fortín de barrio Belgrano", Tiro comenzó ganando con gol de Díaz, reaccionó La Esperanza con Villa que logró el empate.

En la etapa complementaria, el local

hizo los méritos pero le faltó claridad para definir, llegó un ataque de La Esperanza, y Aparicio cedió a Villa, y de volea puso el 2 a 1.

A los 43’ Garzón consiguió un angustioso empate, pero en tiempo extra

David selló la victoria de la "furia verde", con la victoria final de 3 a 2.

Los otros resultados fueron:

Río Grande 2 - Atlético Providencia 1; Atlético San Pedro vs. Atlético El Polo (jugaban al cierre de esta edición).

Las posiciones: Río Grande con 16; Atlético San Pedro (un partido menos) y Atlético La Esperanza con 15; Atlético El Polo con 10 (un partido menos); Tiro y Gimnasia con 9; Atlético Providencia con 1.

