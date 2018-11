Zapla y otra derrota que lo compromete

La noche del miércoles Chaco For Ever selló su clasificación a la Segunda Fase del Torneo Federal A al golear a Altos Hornos Zapla por 3 a 0, en duelo de la 16º jornada de la zona 4.

Magno, Prieto y Saucedo marcaron los goles del equipo de Medero, que consiguió el "pasaje" dos fechas antes del final y sólo deberá jugar para saber en qué posición termina ante San Martín en Formosa (el domingo) y ante Gimnasia y Tiro en el "Gigante". Mientras que el "merengue" sigue estacando en la tabla de posiciones con 12 puntos de los 42 disputados en los 14 partidos jugados. La palabra "descenso" se repica cada vez más en Palpalá aunque todavía no sea inminente, resta jugar la Reválida en 2019, la preocupación está porque los errores propios se reiteran en un equipo corto (Aguirre expulsado) que está comprometido como uno de los equipos más flojos del certamen. Los números marcan que perdió más de la mitad de los partidos disputados (8), sólo gano 3 (2 a San Martín y una al "albo" salteño) y después sumó 3 puntos producto de 3 empates de local (Sarmiento, For Ever y Juventud). El plantel siderúrgico ayer regresó al mediodía e hizo trabajos regenerativos. Hoy lo hará a las 15.30 y mañana por la tarde, ya que el domingo a las 18 recibirá a Crucero del Norte.