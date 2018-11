En 2018, hubo más suicidios de adultos jóvenes jujeños

Jujuy sigue siendo una de las provincias que posee mayor índice de suicidios en todo el país, aseguraron desde la Dirección Provincial de Salud Mental. También mencionaron que este elevado índice se registra también en el NOA e incluye a personas que se quitaron la vida y a aquellos que pensaron en hacerlo.

Argentina se ubica en el tercer lugar entre los países de la región con 12 muertes por cada 100.000 habitantes.

El año pasado, el rango etario fue mayor en adolescentes pero desde Salud Mental indicaron que en lo que va del 2018 predomina la presencia de adultos jóvenes dentro de esta problemática.

HOSPITAL “GALLARDO” / POSEE UNA GUARDIA QUE ATIENDE A PERSONAS LAS 24 HORAS.

Carolina Juárez, directora provincial en Salud Mental, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, aseguró que "esta situación es lamentable e hizo que tomemos acciones como ser la instalación de una guardia especifica en el hospital Wenceslao Gallardo de la ciudad de Palpalá. La misma hace que lleguemos primero y tengamos mayor detección".

En ese sentido, remarcó que "de todas formas las tasas siguen siendo altas y van fluctuando un año por debajo de la media y otro por encima".

Con respecto a la cantidad de casos señaló que el número aproximado que se registró el año pasado en el país fue de 12 suicidios cada 100.000 habitantes de la población. "En Jujuy por ahora no tenemos una fuente oficial para dar estos datos, lo que tenemos es por las intervenciones del Same que no funciona en toda la provincia, por lo tanto hay datos que se pierden. Estamos trabajando en eso para que podamos obtener información de todos los hospitales", dijo.

Científicamente está comprobado que no hay una razón especial que lleve a las personas a buscar la solución a sus problemas tomando esta decisión, explicó la especialista. "Hay factores predisponentes que puede tener una persona y a mayor cantidad de estos factores mayor es el riesgo o amenaza contra sí mismo. Entre ellos se puede mencionar a los trastornos depresivos pero no todos los que tienen esta patología tienden a pensar en quitarse la vida", agregó.

En relación a esos factores que pueden llevar a una persona a suicidarse o a pensarlo, señaló que sobresalen las situaciones de abusos o de vulneración de derechos que se van sumando en la vida de una persona y le hacen mal.

"Los factores protectores que les damos nosotros tienen que ver con anular todos los riesgos e incitarlos a enamorarse de la vida. A enamorarse de actividades que los puedan llevar a sentirse bien o a buscar que puedan ser respetados sus derechos. El fútbol, desde el arte, desde lo intelectual o lo escolar, si alguien se enamora de una actividad es algo positivo que lo va a proteger", dijo.

Para los familiares es muy importante estar cerca y detectar los cambios de conducta por más que los mismos sean favorables, "si el chico antes era rebelde y ahora está tranquilo es una conducta llamativa que hay que seguirla de cerca", dijo.

Guardia de 24 horas

Dentro del hospital "Wenceslao Gallardo" que se encuentra en Palpalá, el Ministerio de Salud incorporó un equipo de psicólogos y psiquiatras además de enfermeros especializados en salud mental. El servicio funciona las 24 horas, permitiendo así tener una disponibilidad de camas capaz de cubrir la importante demanda existente.

La provincia de Jujuy mantuvo en los últimos cinco años una tasa de 12 muertes por suicidio por cada cien mil habitantes.

Las adicciones y otros trastornos

Desde la Dirección Provincial de Salud Mental mencionaron que también trabajan para contener otras problemáticas que afectan a las personas, como ser las adicciones o trastornos mentales.

“El consumo problemático de sustancias exige un abordaje desde lo ambulatorio que se intensifica con los Diat que están instalados en diferentes lugares de la provincia, Alto Comedero, San Pedro, Forestal, La Quiaca y se están por abrir en Humahuaca y Libertador. Son lugares que acogen a personas inmersas en adicciones, tienen actividades que les permiten desarrollar factores protectores”, comentó al respecto Carolina Juárez.

En ese sentido, recomendó a las personas que estén atravesando por esta problemática que “pidan ayuda, que empiecen por eso, cuando alguien reconoce que no puede luchar contra esto debe pedir ayuda de especialistas de inmediato. Ese es el primer paso, poder escuchar a los otros y pedirles ayuda”.

Juárez además indicó que existen otros trastornos mentales que son frecuentes en las personas y que son muy importantes poder tratarlos mediante especialistas. Entre ellos remarcó los trastornos bipolares, depresión y cuadros de esquizofrenia, como otras enfermedades mentales que se dan en gran escala en Jujuy.