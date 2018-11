Reempadronan titulares de planes sociales

Beneficiarios de planes sociales, del departamento Ledesma, deberán reempadronarse hasta el 20 de diciembre en la nueva oficina de la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales (Uceppi) en Libertador General San Martín.

En el primer piso del Centro Cívico de Libertador, habilitaron la oficina de la Uceppi para el reempadronamiento de los beneficiarios de planes sociales que dependan de Nación, tendrán fecha hasta el 20 de diciembre, podrán hacerlo de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20.

El anuncio se efectuó en el edificio municipal con la presencia del jefe de Gabinete, Marcelo Soruco; el secretario de Gobierno, Gerardo Chaile y los integrantes de la Uceppi, Walter Peralta y Guido Berardi.

Peralta informó que lo que se hará en el departamento Ledesma es un reempadronamiento de todos los planes sociales, siendo Libertador cabecera del mismo, es decir que los beneficiarios de las localidades de Fraile Pintado, Libertador, Calilegua, Caimancito, Yuto, del Departamento Valle Grande y de las localidades de Vinalito y El Talar deberán dar cumplimiento al requerimiento y que quienes no lo hagan no figurarán en el listado general que será enviado a Nación y por lo tanto no podrá seguir recibiendo el beneficio.

Aclaró que no son planes nuevos sino que se trata de un reempadronamiento de los ya existentes en todo el departamento Ledesma, "queremos saber qué es lo que sabe hacer cada uno, es decir si el beneficiario tiene algún oficio para que puedan transferir ese conocimiento a la comunidad. Lo que se haría es un control para saber exactamente cuántos planes hay en cada localidad y que la persona que recibe este beneficio tenga alguna colaboración con la comunidad, con el barrio, el Centro Vecinal, un club de fútbol o alguna institución intermedia que necesite la ayuda de estas personas", afirmó.

Destacó que el reempadronamiento es obligatorio para todos los que son beneficiarios de planes sociales que dependan de Nación y tendrán plazo entre el 15 o 20 de diciembre aclarando que al no haberse reempadronado no figurará en el informe que elevarán, una vez cumplido el plazo, al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por lo tanto, para dicha cartera no habrán datos suficientes para que pueda continuar con ese beneficio".

El reempadronamiento es para todos los planes nacionales del Ministerio de Desarrollo Social que son el salario social complementario, el proyecto productivo comunitario, "para que lo entiendan todos son los que cobran 5.750 o 6.000 pesos".

Por último mencionó que el gobernador Gerardo Morales hizo pedido a la Nación de que los planes que cobraban 1.850 pesos que eran de la Secretaría de Empleo pasen a cobrar 6.000 pesos y al pasar a Desarrollo Social cambia la relación que hay entre los beneficiarios de uno y otro programa.