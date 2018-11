‘PLAY’ el brillante nuevo single de Jax Jones & Years & Years

El artista, productor, DJ y compositor Jax Jones, se asoció con Years & Years para ofrecer 'Play', su nuevo éxito.

Habiendo trabajado anteriormente con algunos de los talentos emergentes más interesantes, creadores de tendencias y los artistas más populares del mundo como Demi Lovato, Stefflon Don, Mabel, Raye e Ina Wroldsen y más, Jax continúa eligiendo colaboradores que lo diferencian de la actual escena de éxitos del dance.

Sobre la creación de ‘Play’, Jax comenta; "Olly tiene una de esas voces únicas: llama tu atención en cuanto lo escuchas cantar, es un artista convincente. Nos divertimos mucho escribiendo esta canción juntos y fue genial colaborar con alguien tan realista y abierto a nuevas ideas. Después de haber escrito la canción, comencé a construir una canción con una fuerte influencia del Garage británico, así como mi amor por el soul y la música house."

Years & Years, Artista Lollapalooza 2019, es una banda conectada intuitivamente al pop clásico británico, como lo demuestra en su álbum más reciente 'Palo Santo' que confirma su ascenso al escenario mundial. En el núcleo de todo está Olly Alexander, un líder generacional que entiende mucho más que sus responsabilidades como estrella del pop.

Hablando de la colaboración, Olly comenta; "Trabajar con Jax fue muy divertido, nos reímos todo el tiempo y bailamos mucho. Escribí un montón de ideas y luego elegimos las que más nos gustaban y creamos la canción. Me encanta la música dance porque me hace sentir invencible, pero tiene tensión en las letras, así que traté de crear un poco de eso. Me gustó la idea de una canción que podría enamorarte. Estás tan obsesionado con escucharla que es como si hubieses sido hipnotizado: ¡quiero escuchar esa canción!”

El primer número uno que Jax Jones escribió y produjo, “I Got U”, fue una colaboración con Duke Dumont, mientras que sus recientes cortes dominantes de las listas lo han visto trabajar con una gran cantidad de talentos diversos, incluidos Raye, Stefflon Don, Demi Lovato, Mabeland Ina Wroldsen, y muchos otros más.

Como número uno en la exportación del dance británico y una de los productores más buscados del mundo, Jax ha logrado lo que la mayoría de los artistas solo pueden soñar. Además de ser uno de los pocos Británicos incluido en los charts de Billboard Dance 100 2018, al igual que Diplo, Marshmello y David Guetta, Jax ha tenido nominaciones a los premios BRIT y Grammy y está entre los 100 mejores artistas del mundo con más de 2.500 millones de reproducciones. Ha vendido más de 15 millones de singles y ha acumulado más de 600 millones de visitas en YouTube.

'Palo Santo', el glorioso segundo álbum de Years & Years ahora está dirigido por el exitoso single 'If You're Over Me', que actualmente ha cosechado el impresionante número de 200 millones de reproducciones en todo el mundo y se ha convertido en Platino en el Reino Unido con más de 600.000 ventas. En 'Palo Santo', y en su famoso show en vivo, el impacto de Years & Years en el pop se siente verdaderamente tribal, en el que la minoría es siempre la mayoría, y todos son bienvenidos.