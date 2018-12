Denuncia tras tratamiento de fertilización asistida

Una pareja de mujeres que decidió encarar la maternidad a través de un tratamiento de fertilización asistida denunció ante el Inadi haber sido objeto de discriminación a la hora de inscribir a su hija en el Registro Civil de esta provincia.

Lamentablemente los actos de discriminación son una constante en todos los ámbitos, tal fue el caso de dos mujeres que decidieron ser madres a través de una tratamiento de fertilidad asistida que realizaron en un clínica privada de la provincia. Allí conforme a la legislación vigente, ambas firmaron un documento de consentimiento. Pero el conflicto surgió cuando acudieron a inscribir a su hija al Registro Civil, institución que les impidió hacerlo diciendo de forma extraoficial, según indicaron desde el Inadi, que no podían registrarse a dos mujeres como las madres de la niña, ya que había la posibilidad de que el padre biológico de la menor reclamara ese derecho posteriormente. Mientras que la explicación oficial que dio el organismo fue que el certificado de consentimiento firmado por ambas madres en la clínica no estaba protocolizado, es decir que las firmas no estaban certificadas por un escribano o una autoridad sanitaria competente. Además les sugirieron a las mujeres que encararan un proceso de filiación por adopción.

Ante esta situación, la pareja sintió que fue objeto de un acto discriminatorio ligado a su elección sexual y decidió radicar la denuncia ante el Inadi.

El Inadi, según explicó su titular Flavia Castro, consideró, según lo indica la Ley de Actos Discriminatorios 23.592, que este fue un acto de obstrucción o limitación del pleno ejercicio de los derechos y garantías de una persona utilizando como pretexto su orientación sexual y procedió a hacer una denuncia formal al Registro Civil, logrando finalmente la incorporación de la pareja de la mujer que gestó a la niña como madre de la pequeña.

La inscripción se hizo en un acta marginal en la que queda registrada la filiación de ambas madres.

Castro destacó que el Inadi interviene cuando existen situaciones de discriminación que colocan en desigualdad a personas que reciben un trato diferenciado.

La delegada explicó que el Código Civil prevé la filiación por gestación natural, adopción y fertilización asistida, por lo que no debería existir ningún inconveniente para ninguna pareja, sea heterosexual u homosexual, a la hora de registrar su paternidad. Y aseguró que este inconveniente no se registró con anterioridad ante parejas heterosexuales

Demandan trato igualitario

Flavia Castro indicó que a partir del caso en el que dos mujeres fueron impedidas de ser registradas como madres de la niña “por su condición sexual”, aunque se adujeron cuestiones de forma como la certificación de unas firmas, se hace necesario informar a todas las parejas que decidan encarar la paternidad por fertilización asistida los recaudos a tomar para evitar este tipo de inconvenientes.

Explicó que “cuando se accede a un tratamiento de fertilización asistida solo se deben tener en cuenta como padres a las personas que firmaron el consentimiento sin importar su condición sexual. Lo correcto sería que a todos se les exigiera los mismos requisitos, no solo a las parejas homosexuales. Es decir que todas las parejas que tienen hijos a través de la fertilización asistida deben protocolizar el consentimiento para luego ser registrados como padres”. Dijo que “lo que ocurre es que las parejas heterosexuales no tuvieron inconvenientes en el registro de sus hijos, solo las parejas del mismo sexo”.

Muchos prejuicios aún prevalecen

Por otro lado, la delegada del Inadi Jujuy, Flavia Castro, indicó que la institución recibe una gran cantidad de denuncias sobre diferentes temas, pero que los actos de discriminación en contra del colectivo Lgtibq, son constantes. “Hay muchos prejuicios que aún prevalecen que hacen que algunos crean que algunas personas debido a su condición sexual, no deben ser incluidas en espacios educativos y laborales. Esto forma parte de los estereotipos que tiene la sociedad de lo normal y lo no normal, sin entender que más allá de la sexualidad autopercibida, las personas deben ser valoradas por sus aptitudes y muchos otros criterios que deben primar a la hora de facilitar su acceso a la educación y al trabajo”. Aseguró que en las escuelas se detectan muchos casos de discriminación: “En las escuelas es donde más cuesta aceptar que hay niños que tiene una identidad sexual autopercibida diferente a la biológica. Esto resulta muy difícil de aceptar por los pares, los docentes y los padres. En muchos casos los alumnos no logran exteriorizar la sexualidad autopercibida por temor a convertirse en objetos de discriminación”.

Castro comentó que durante el año lectivo que está por culminar pusieron buzones para la recepción de denuncias en muchas escuelas de nivel medio. “Hemos recibido muchas denuncias de discriminación ligadas a la elección sexual de muchos alumnos”, acotó la titular del Inadi Jujuy.