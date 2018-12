"Que los pueblos vuelvan a mostrar sus saberes de una forma natural y normal"

El III Encuentro Internacional de Salud Intercultural tuvo lugar en el salón de la Casa de la Cultura del Rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju). Durante dos días se desarrolló un extenso programa de temáticas afines.

Estuvieron presentes referentes de Perú, Bolivia y Chile.

Para llegar a esta instancia realizada en la provincia se trabajó desde el Primer Encuentro Intercultural Regional que se hizo en Humahuaca, mientras que el segundo se concretó en Tilcara.

Este encuentro tiene que ver con el diálogo de culturas y más que nada en el tema de salud, ya que en nuestras comunidades y pueblos originarios otras técnicas en la salud están muy vigentes y todos las usamos de una u otra forma.

Asimismo cuando hablamos de otras culturas podemos hacer mención al Yoga o la Acupuntura, pero sin embargo también en nuestros pueblos tenemos técnicas de salud y formas de sanación o de percibir la salud y la enfermedad.

En vista de este marco, la enfermera profesional Sara Domínguez, coordinadora general del III Encuentro Internacional de Salud Intercultural, explicó que "la iniciativa de realizarlo en nuestra provincia surgió de una comunidad como es la de Valiazo en Humahuaca, que realiza el Festival de los Yuyos Andinos donde ellos recolectan los yuyos para fines de marzo y los presentan, por lo que hablamos de una particularidad de los jujeños que es usar las plantas medicinales".

ASISTENTES / PARTICIPARON DE LAS ACTIVIDADES QUE INCLUYERON PONENCIAS DE BOLIVIA, CHILE Y PERÚ.

Agregó que "como enfermera profesional me llamó la atención y como estamos en esta búsqueda constante del acompañamiento y más que nada de comenzar a transformar nuestra forma de la salud, pero que sea integral, que no sea el modelo hegemónico médico que determine cómo debe ser tu salud, sino que nosotros mismos como pueblos mostremos de qué forma nos sanamos originariamente, cómo estamos trabajando ahora o cómo continuaremos trabajando".

Acotó la importancia de "visibilizar estas actividades esenciales de las comunidades de todos los sectores populares que pueden ser organizaciones, que también trabajan de alguna forma respecto de la salud en su forma organizacional, en sus formas folclóricas. Es bueno rescatarlas para también nosotros empezar a darle una sistematización a eso. Visibilizar para que también el Estado de alguna forma legitime la medicina tradicional de los pueblos originarios porque no está oficializada, no tiene legalidad, tampoco es sistemática como tienen otros países".

La biomedicina, única oficial

Añadió que "la única medicina oficial es la biomedicina, por lo tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) para comenzar a hablar de otras definiciones y conceptos de salud, empezó a ser más integral. Y también con respecto a la salud, comenzó a determinar que debemos trabajar con nuestras comunidades y pueblos en el rescate y el afianzamiento de sus saberes e integrarlos, también adecuarlos porque ya tenemos un sistema de salud instalado. Entonces hay que hacer esta tarea y tener una pertinencia cultural con respecto a los pueblos originarios. Esto se da en algunas partes pero no en una forma integral y legítima desde la Secretaría de Salud, y es un trabajo para que primero los pueblos se empoderen y también vuelvan a mostrar sus saberes de una forma natural y normal porque al haber sido tan perseguidos se puso freno a los hermanos que curan, que son sanadores, que no necesariamente tienen que ver con las plantas medicinales sino con todo lo que es la curación simbólica", indicó.

Respecto a la curación simbólica

STANDS / TAMBIÉN SE PRESENTARON PRODUCTOS Y ELEMENTOS VINCULADOS CON LA MEDICINA TRADICIONAL.

Domínguez enfatizó en que “cuando hablamos del curanderismo, ya que todavía está actualmente penalizada la práctica en la Argentina, allí estamos hablando de ponerle freno a los hermanos que curan”.

Respecto a la curación simbólica puntualizó que “nos referimos al susto o a la maradura o aicadura, que son enfermedades o desequilibrios que son nuevos conceptos que empezamos a revisar, que las personas o sea el curandero las sabe diagnosticar de diferentes formas y solo él lo sabe cómo y dónde se tomó esa enfermedad. Por ejemplo, puede ser una maradura de tierra, de aire o una sopladura como también le dicen, o puede ser de un antigal o un cementerio o de algún velorio y tomó la energía de allí y se manifiesta en síntomas que quizás no tiene un método científico para poder determinarlo, y tiene más bien una comprobación ancestral”.

Medicina tradicional

Más adelante, sostuvo que “esta es la discusión que se viene haciendo como las que planteó en la ponencia, el psicólogo de la Universidad de Rosario, Iván Turchetti, que están trabajando hace unos veinte años con la medicina tradicional y están haciendo un posgrado de ella. Él vino a hablar sobre cómo es el trabajo y la percepción de los pueblos originarios con respecto a la sanación, y cómo la medicina occidental no le da la categoría de ciencia a la medicina tradicional”.

Agregó que “esto es algo que se está revisando y se está tratando de incorporar esos conceptos y se está peleando en las universidades para que se logre esta incorporación. Por eso hablaremos de interculturalidad cuando se logre tomarla”.

Por otra parte, Sara Domínguez acotó que “está determinado por la OMS que se debe trabajar la salud como la educación de forma intercultural porque se deben tener en cuenta los saberes de los pueblos y las formas, los modos, las culturas”.

Sucede que “hay un sistema hegemónico sin tener en cuenta el sentir y el pensar de las comunidades y pueblos. Entonces la OMS determina que se debe trabajar en forma intercultural”.

“A Argentina le falta muchísimo”

“Es un trabajo muy nuevo aunque muchos países tienen implementada la salud y la educación intercultural a nivel estatal como política de Estado”, afirmó la coordinadora general del encuentro.

Pero “a Argentina le falta muchísimo, ya que hay trabajos desde las universidades pero no hay aplicación”, hizo la salvedad.

Cabe apuntar que en este tercer encuentro se reunieron personalidades de la salud intercultural de países como Perú, Bolivia y Chile.

Referentes de provincias

En tanto que de Argentina llegaron a Jujuy referentes del Ministerio de Salud de Salta que presentó la salud mental en los pueblos originarios, mientras que el de Chubut habló sobre el trabajo con las comunidades respecto a la campaña de prevención que se hace para el cáncer de cuello de útero con la técnica del Papanicolau y cómo comenzaron a articular en forma ceremonial para poder estimular y realizar las prácticas preventivas.

Vale destacar que los enfermeros resaltaron que le dan mucha importancia a conocer la cultura de los pueblos originarios porque de ese modo se facilita que el trabajo sea efectivo.

La conexión con la naturaleza, el alma y con el otro

TESTIMONIOS / DISERTANTES BRINDARON DETALLES DE SU TAREA.

DATO: “Nuestras abuelas nos dejaron nuestro pasado ancestral”, dijo Yolanda Zaira Vidal Muriel de Cochabamba (Bolivia).

Hugo Burrionero, de Perú, señaló cómo se desarrolla la medicina naturopática en temas como el parto y el mal de altura.

Tres espiritualistas que se hicieron presentes en el Encuentro de Salud Intercultural apuntaron más a la conexión con la naturaleza, el alma y la hermandad con el otro a través de la tierra. Definieron que no existe la medicina alternativa, sino la medicina complementaria, porque uno mismo puede elegir por cual optar, si la química o la naturista.

Hugo Burrionero, de Perú, expresó estar contento en los valles de Jujuy y compartió su experiencia. “Yo practiqué el naturismo desde muy joven, el vegetarismo desde los 18 años y descubrí las propiedades y bondades de la medicina natural sin conocer su cultura”. Además señalo cómo se desarrolla la medicina naturopática en su país. “Debido a un subdesarrollo que existe en Latinoamérica, Perú no es la excepción, el parto vertical andino es de mucha asistencia porque no hay muchos médicos, al igual que el mal de altura es aplicativo de plantas culturales”.

Yolanda Zaira Vidal Muriel, procedente de Cochabamba (Bolivia), expuso que “fue muy emocionante, muy rico este encuentro porque pudimos aprender, estamos en el retorno femenino, porque la mujer debe tomar su lugar, su poder, para realmente empoderarse y reconstruir nuestro planeta, nuestras abuelas nos dejaron nuestro pasado ancestral”.

Destacándose en temas del estrés, manifestó que “nos han creado un imaginario de cuanto más trabajemos, más disfrutamos, pero llegamos a los 50 y no podemos disfrutar nada. La vida no es para disfrutar, la vida es para vivir, el consumo nos está destruyendo”. Añadió que “estamos en un mundo de estrés donde nos vamos a dramatizar de todo y solo podemos salir de ello si nos conectamos con la naturaleza”.

Jorge Lara, de Jujuy, comentó que “es muy emocionante que me hayan llamado a mí siendo de Jujuy, el universo conspiro para mí y en mi energía para que yo esté aquí, soy terapeuta holístico y enseño cómo una persona puede ser feliz las 24 horas”.

Dejando un mensaje para todas las personas en las situaciones de preocupación dijo que “yo elijo cómo ser, tenemos todo para ser feliz, el pobre puede ser rico y puede avanzar sin estrés, lo que uno se merece es por qué es feliz, al decidir uno ser artífice de su propio destino podemos conseguir que todo Jujuy viva como nuestros antepasados, en armonía”.

Resaltaron los saberes ancestrales que dejaron los abuelos. Aunque además hay que rescatarlos y revalorizarlos.