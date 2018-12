Cortes de ruta de la CCC por la cumbre del G20

LIBERTADOR (Corresponsal). La Corriente Clasista y Combativa y otras organizaciones realizaron ayer cortes en la ruta nacional 9, entre Fraile Pintado y esta ciudad, y en el puente sobre el río San Lorenzo, dentro de la jornada nacional de protesta por la reunión del G20 en Argentina y en contra del FMI.

En el tramo de la ruta entre Fraile Pintado y Libertador hubo corte total a partir de las 10, permitiéndose el paso de los automovilistas cada media hora, ocurriendo lo mismo en el piquete sobre el puente que comunica esta ciudad con Calilegua. Pero ambos cortes se levantaron después del mediodía, no registrándose ninguna clase de incidentes, según se informó.

Algunas de las consignas de la protesta fueron "No al G20", "Abajo el acuerdo Macri-FMI", "Fuera Trump y demás líderes imperialistas", "Fuera Bolsonaro", "Por el no pago de la deuda externa", "No al ajuste, la entrega y la represión", "Basta de hambre y represión", entre otras.

También se informó de un corte en ruta 34 en el acceso norte de San Pedro (barrio Providencia) y ruta provincial 1 a la altura del puente sobre el río Lavayén.

Además en ruta nacional 9 a la altura de la comisión municipal de Yala, que fue de media calzada. Aquí los manifestantes habrían sido intimados por la Justicia Federal a no ocupar la ruta, por lo que los manifestantes se retiraron.

En esta capital también hubo concentración en parque de la Memoria y parque San Martín, con corte en avenida Savio, tras lo cual hubo marcha a Casa de Gobierno.