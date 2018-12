Sólo 15 años de prisión para el asesino de Gladis Choque

"Qué pruebas necesitan para darle perpetua a esta lacra, violó y asesinó a mi hermana y sólo lo condenaron a 15 años, dejó a mi sobrina sin su madre y dentro de poco va a estar en la calle", gritaron dos mujeres en el pasillo del segundo piso del Palacio de Tribunales.

El Tribunal en lo Criminal Nº 2 acababa de condenar a Ezequiel "Flaco" Vilte a cumplir 15 años de prisión, luego de hallarlo autor del crimen de Gladis Choque, hecho ocurrido en marzo del año pasado en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

La lectura del fallo tomó por sorpresa a todas las personas presentes en la sala. Es que Vilte había llegado a estas instancias judiciales acusado del delito de "femicidio" y luego de la producción de los alegatos, el Tribunal cambió la calificación legal y el imputado en lugar de recibir la pena máxima que establece nuestro Código Penal, cumplirá 15 años de prisión, con la posibilidad que dentro de 5 goce de salidas transitorias y dentro de 8, vuelva a ser reinsertado a la sociedad.

Juan Ángel Cabezas, abogado de Vilte, había hecho hincapié en sus alegatos en echar por tierra la figura de femicidio, poniendo en tela de juicio la falta de elementos probatorios para reunir esta figura.

Por otra parte, para el fiscal de Sala José Blanco, quien además estuvo a cargo de la investigación preparatoria del expediente, quedó debidamente acreditado que Vilte conocía, trabajó, estuvo en la casa en varias oportunidades de Gladis Choque, abusó de ella, la asesinó con un pedazo de vidrio y luego, prendió fuego la vivienda, donde también estaba su hija de apenas 7 años de edad.

La figura de Ezequiel "Flaco" Vilte es la de un joven muy delgado y alcanza el metro ochenta de estatura, y ayer antes de los alegatos decidió declarar pero sin responder preguntas de las partes.

"Yo no maté a la señora. Tuvimos relaciones, pero fueron consentidas y me volví loco cuando después del acto, me dijo que la perdone porque ella tenía HIV y me acababa de contagiar. Junto con un amigo Marcos Ortiz entramos a la casa y él la atacó con la botella", dijo Vilte.

En todas las audiencias Vilte se mostró desafiante, sobre todo con la abogada querellante Mariana Vargas y cuando conoció la pena, se paró de su asiento y sin descaro se rió de los familiares de Choque y luego de la letrada Vargas.

Todo indica que una mala instrucción en el expediente habría sido determinante para el cambio de calificación legal de un hecho tan aberrante como el crimen de Choque.

"Sin lugar a dudas vamos a apelar este fallo, porque para nosotros es un femicidio, la víctima antes de morir dijo que fue abusada y atacada y nombró al autor del hecho, pero como es mujer no le creyeron. Su hija declaró en cámara Gesell que Vilte fue el autor de los hechos, pero tampoco le creyeron", dijo la abogada Mariana Vargas.