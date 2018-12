"Cuando decimos que fuimos violadas no creen"

Luego de conocerse la pena que le cabe a Ezequiel “Flaco” Vilte, de 15 años de prisión por abusar, asesinar e incendiar la casa de Gladis Choque, la representante de sus familiares Mariana Vargas dijo que “a las mujeres nunca nos creen cuando decimos que fuimos violadas”.

Vilte había llegado a juicio acusado del delito de femicidio, por el crimen de Gladis Choque, hecho ocurrido el 17 de marzo del año pasado en el asentamiento 17 de Agosto de la ciudad de San Pedro de Jujuy y fue condenado a cumplir la pena de 15 años, por el Tribunal en lo Criminal Nº 2.

Al respecto Vargas le dijo a nuestro diario que “llegamos a juicio con la carátula de femicidio porque fue un femicidio. Se trata de un femicidio sexual porque Gladis fue abusada sexualmente. La propia víctima relató cuando la estaban socorriendo del incendio que provocó Vilte después de abusar de ella y de desviscerarla con un pedazo de vidrio”.

Por otra parte la abogada dijo que “todavía hay que leer los fundamentos del fallo, pero yo entiendo que se ha descartado la violencia de género. Por lo que se descarta la violación. Sigo insistiendo cuando digo que a las mujeres nunca nos creen cuando decimos que fuimos violadas y aun así en circunstancias como estas que son absolutamente imposibes de no creer, incluso así no se les cree”.

“Gladis dijo que la violó el "Flaco’ y esto se lo dijo al primer vecino que la socorre y esto coincide con lo que dijo su hijita en cámara Gesell”.

“Parece que no existe la posibilidad de que las mujeres digamos que no ante un ataque sexual. Me parece que siempre es el mismo problema, si en este caso en particular, si no tenemos el componmente de violencia sexual, está más que claro que no va a hacer juzgado como femicidio”.

Además Mariana Vargas dijo que apelarán el fallo. “Gladis Choque gritaba desesperada que era sometida sexualmente y prefirieron creerle al imputado que manifestó que tuvieron relaciones consentidas”.