"La educación a distancia es una oportunidad"

¿Cuáles son las expectativas por la apertura de los dos Centros de Educación a Distancia en la provincia de Jujuy?

Quiero contarles que nuestra universidad tiene 25 años de trayectoria, en lo que refiere a universidades es relativamente joven. En el año 90 comenzamos con modalidad presencial con carreras tecnológicas como ingenierías y la Licenciatura en Comunicación Audiovisual. En el año 2000 tomamos el desafío de empezar con la modalidad a distancia. Hoy hago cuentas y hace más de 18 años que estamos con esta modalidad.

En la modalidad a distancia nos basamos siempre en varios pilares. Uno de esos pilares era que las mismas carreras las teníamos en modalidad presencial, es así que toda la experiencia y los contenidos, no era una cosa que se inventaba de un día para el otro, todo ese material que el alumno recibe está ya probado por otros alumnos de la modalidad presencial.

Otro pilar fue siempre la calidad, nunca negociamos la calidad educativa. La modalidad a distancia no es que sea ni más difícil, ni más fácil, lo que sí es cierto es que hay que tener más responsabilidad y dedicarse. Pero no negociamos que si el alumno no se dedica igual va a llegar a su cometido.

En estos 18 años de modalidad a distancia, ¿cuantos egresados hubo?

Tenemos más de 10 mil egresados en todo el país y en modalidad a distancia casi 6.000. Nuestra historia no es algo que empezó ayer. En la modalidad a distancia tuvimos otro pilar importante para su desarrollo, entendimos que no podemos atender a un alumno en una oficina desde Córdoba, sino creímos que debíamos brindarle un lugar local donde pueda estar, donde pueda conocer a la gente. Allí la gente del lugar es la que da la cara y es la que el alumno conoce. Entonces decidimos desde el año 2001 empezar con una red de Educación a Distancia, en ese momento se llamaban Centros de Accesibilidad Tecnológica porque en esa época la conectividad en Argentina, en el 2000, no era la misma que la de ahora. Los centros fueron evolucionando y hoy se llaman Centros de Educación a Distancia que son una herramienta fundamental para la contención y acompañamiento de nuestros alumnos.

¿Cuántos Centros de Educación a Distancia funcionan en la actualidad?

Tenemos alrededor de 130 centros en todo el país, para nosotros es la base de nuestro modelo, de ahí la importancia de elegirlos ya que ellos son la cara de la Universidad en las provincias. Al principio éramos la Universidad Provincial de Córdoba, después nos empezaron a conocer en las provincias y hoy somos una Universidad Nacional. Tenemos más de la mitad de nuestros alumnos fuera de la provincia de Córdoba. Entonces para nosotros es vital la importancia de ese lugar local, y los referentes locales son esas personas que nos va a representar. Porque si nos equivocamos en eso, es la Universidad la que se va a equivocar. En este caso estoy gratamente sorprendido, al conocer tanto el centro de Palpalá, como el de capital y también de la voluntad de Silvina Toledo y su equipo de trabajo y el modelo de acción que llevan adelante. Creo que tienen que estar orgullosos de lo que han hecho en ambos centros. Nosotros como Universidad confiamos plenamente en ellos y nos gusta que ellos confíen en nosotros. Es una confianza mutua. Sabemos que habrá muy buenos resultados en Palpalá ya que es una localidad en donde no había oferta académica universitaria. Acuérdense que la educación a distancia no solo da oportunidad a las personas que terminan el secundario sino hay un montón de gente que ha empezado carreras y se ha visto frustrada y con esta modalidad puede continuar. Es muy lindo hacer cosas que sirvan.

¿De qué se trata el convenio que se firmará con South American Salars?

Estamos muy agradecidos por la confianza que la empresa South American Salars pone en nosotros para celebrar este convenio. Estamos seguros que van a quedar muy conformes con los resultados en la formación de sus trabajadores. He estado en muchos lugares del país y no es muy común que las empresas quieran este bien para su gente. Los felicitamos por pensar en sus empleados, entendemos que las personas al lograr un título de grado se sienten bien, más allá de que después lo use o no el profesional se siente mejor, es más feliz. Les agradezco la firma del convenio. Estoy seguro que dará muchos frutos.