El proyecto "Nochebuena para todos", que lleva adelante en su 19º edición Cáritas Diocesana, trata de unir a dos familias a través de una caja navideña. En esta oportunidad se espera reunir cien, preparadas para las zonas de Palpalá y muy especialmente para Finca El Pongo. También se espera la llegada de otras cien cajas provenientes de Cáritas Nacional para toda la zona de San Francisco y Valle Grande; mientras que por otra parte, se espera la donación de productos en San Martín 646, para armar otras cajas que serán llevadas a más sectores necesitados de la Diócesis de Jujuy. Se invitó a participar además a colegios, instituciones, personas, grupos solidarios y empresas.

Se puede incluir un regalo para toda la familia o de forma individual para cada uno de los integrantes, según los datos.

José María Sánchez, referente del área Asistencia Inmediata y a cargo de "Nochebuena para todos" y Ana Fascio, secretaria institucional de Cáritas Diocesana; explicaron que la iniciativa trata de unir a una familia en contexto delicado social y a otra con la buena voluntad y predisposición de ayudar con una caja donde se incluya una cena navideña.

Sánchez detalló que "lo que se le pide a la familia que va a donar es que concretamente cumpla con nuestro requerimiento a la hora de asignarle una familia. Le damos una lista de productos que deben ir en la caja porque se trata de que la familia tenga una verdadera cena navideña la noche del 24. A cambio, la familia que va a recibir esa caja, se comunica solamente a través de tarjetas navideñas, saludos y mensajes, no tienen contacto en ningún momento, pero sí se les pide que se unan en un espíritu navideño a través de los mensajes y cartas".

Agregó que "lo que necesitamos es gente de buen corazón de la provincia, sabemos que hay muchos, y que pueden hacerse cargo de una familia a la cual le puedan ayudar con una cena navideña. Este año el proyecto está dirigido a la Finca El Pongo y las periferias de Palpalá sobre todo en la zona de los basurales, porque entendemos, según los datos del Indec, Palpalá sigue figurando como la zona más pobre de Jujuy por tercer año consecutivo. El cierre de fábrica y la necesidad de la gente, los obliga a llegar hasta los lugares de basurales, tratamos de llegar allí".

Al respecto apuntó que "el proyecto va cambiando de lugar cada año, y este año hemos decidido hacerlo en esa zona. Además, este año nos vimos superados por la necesidad de la gente. Se ha incrementado la mala situación económica y por eso apelamos a que la gente se acerque y done la caja con la cena navideña para estas familias".

Para hacer llegar su colaboración José María Sánchez agregó que existen dos opciones. "La primera que nosotros le asignemos una familia para hacerle el contacto más personal. le damos una ficha con los nombres, los datos de la familia y la lista de productos que debe llevar la caja pero siempre teniendo en cuenta que todo este proyecto está dirigido a la Finca El Pongo y la zona de Palpalá. La otra opción es que se acerquen a Cáritas Diocesana, en San Martín 646 de lunes a viernes de 9 a 12.30 y el viernes 14 de 9.30 a 18, con cualquier tipo de producto navideño, alimentos no perecederos y con lo que puedan colaborar, entonces armamos la caja pero ya no es tan personal, porque no irá con los mensajitos navideños".

Sánchez recordó que "Nochebuena para todos" comenzó como un proyecto nacional y este año llegará también con cien cajas para toda la zona de San Francisco y Valle Grande, mientras que el proyecto diocesano se está haciendo para la zona antes mencionada. Así también se está replicando en las parroquias, por lo cual aquellos que no puedan acercarse a Cáritas Diocesana pueden hacerlo a la parroquia más cercana que estén trabajando con el proyecto. De ese modo el que tiene la voluntad de incluirse en la propuesta será bienvenido.

Cáritas Diocesana anima a que se junten entre varias personas, vecinos, amigos, familiares o compañeros de trabajo para que el menú esté complejo y no falte nada en la mesa de Nochebuena.

Los elementos de la caja

El contenido de la caja se compone de: picada: salados para copetín, palitos salados, papas fritas, chizitos, galletitas saladas, tres latas de paté o picadillo. Entrada: 1 kg de arroz, 2 latas de atún, 3 latas de jardinera y una mayonesa de 500 grs. Plato principal: 2 paquetes de mezcla para ñoquis de 500 gr c/u, 2 salsas listas para pastas de 340 gr c/u, 2 sobres de queso de rallar. Postre: 1 pote de kilo de dulce de leche, 2 latas de duraznos en almibar y/o cocktail de frutas. Para beber: juegos en sobre, 2 gaseosas, 2 sidras. Estas dos últimas no deben estar en la caja a fin de evitar accidentes, y se recomienda que sean envase de plástico y ponerlas en una bolsa. Mesa dulce: pan dulce, garrapiñadas, turrones y budines.