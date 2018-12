La Viña ganó y espera

Damos la vuelta o no, se preguntaban algunos tras la victoria de La Viña por 1 a 0 con gol de Rodrigo Arraya sobre Ciudad de Nieva. El partido se jugó ayer por la mañana en "La Tablada" por la última fecha del Anual "Hugo Antonio Manzur". Como Cuyaya terminó con 67 puntos, pero el Tribunal de Penas le descontaría 3 unidades por estar suspendido en la fecha 14º entonces quedaría con 64. En tanto, La Viña terminó con 66 puntos y al tope de las posiciones. Aunque el viernes, Cuyaya presentó un recurso de amparo ante la Liga Jujeña solicitando que no se consagre campeón a equipo alguno hasta que se dilucide el tema del castigo. En cuanto al partido arrancó a full con La Viña. Enseguida Arraya hizo lucir a Sinche, el rebote lo tomó Ortiz y el arquero en forma brillante negó el festejo. A los 25 minutos se animó Nieva con una contra pero Revollo bajó la pelota, con el pecho no supo resolver ante el arquero y se comió un gol increíble. La Viña seguía intentando ser el protagonista hasta que Ortiz se fue por derecha, remató fuerte que el arquero devolvió y en el corazón del área grande estuvo Arraya que definió con precisión. En el complemento ambos equipos se repartieron aciertos e imprecisiones, no modificando el resultado.(Sergio Velázquez)

EL “BANDEÑO” / EMPATÓ CON GIMNASIA Y GRITÓ CAMPEÓN, PERO DEBE ESPERAR.

Igualó y sueña

Con los ojos abiertos sueña Cuyaya en poder festejar el título. Ayer sumó un punto al igualar 2 a 2 con Gimnasia en el "23 de Agosto" y dio la vuelta olímpica. A los 30 Flores en una contra eludió muy bien al arquero y con la mano atajó el defensor Maizares que ahí nomás vio la roja y del penal se encargó Ruiz para el 1 a 0 de Cuyaya. El dueño de casa no se quedó, un centro de Yampe le sirvió a Jerez que metió el frentazo para empatar el duelo que mostraba paridad en juego y resultado. La segunda etapa fue todo del "bandeño" aunque careció de efectividad. Ruiz tuvo dos chances de entrada pero Machaca de cabeza recuperó la ventaja con un cabezazo. Gimnasia movió el banco para tener otro aire cuando la visita seguía hostigando en el ataque. Y así a los 33 de un tiro libre con zurda de Nallín más la complicidad del arquero García se empardó el duelo. Después de eso Gimnasia se dedicó a cuidar el resultado y sufrió porque Torres, Azzulino, Solorza y Ruiz en el final no lograron concretar situaciones inmejorables para el "bandeño" que igual festejó. (Sebastián Castro)

Regional: Mitre campeón

CAMPEÓN / LOS JUGADORES DE MITRE DE CALILEGUA RECIBEN LA COPA.

Mitre de Calilegua logró inscribir su nombre en la historia grande del fútbol del Ramal como nuevo campeón de la Liga Regional Jujeña de Fútbol. Festejó gracias al triunfo por 1 a 0 en el primer partido, ya que ayer igualó cero a cero con Sportivo Alberdi. Una gran cantidad de público se dio cita en el estadio “Ernesto Chino Escalante” para presenciar la gran final de la Liga Regional. El trámite del cotejo no fue tan atrayente, Mitre volvió a presionar a su rival en la salida y controlando de cerca a los hombres más peligrosos de Alberdi, mientras que la visita intentó siempre trasladar el balón intentando llegar en tres toques al arco contrario. Pocas fueron las ocasiones de peligro que se crearon, ninguno de los dos cedió espacio, estuvieron atentos y cuando hubo que arriesgar lo hicieron por los laterales. En la primera parte del partido los mellizos Miguel y Mario Montero avisaban que Mitre no especularía con la ventaja del primer partido, en ambas ocasiones el “Uno” visitante logró desviar sus remates.

A los 13 minutos el local contó con una inigualable situación para abrir el marcador tras un centro de Mario Montero, desde la derecha, para la aparición de Navarro que increíblemente, casi bajo el arco, remató por sobre el travesaño.

Jerez, en el conjunto visitante, fue quien en dos ocasiones tuvo las más claras para Alberdi en la primera el arquero Cruz se quedó con el balón, tras un ingreso del delantero, cuando intentaba rematar al arco. Mitre contó con otra situación de gol tras un desborde de Arias que se metió al área grande y casi al borde de la línea de salida, ya sin ángulo, logró sacar un potente remate que dio en la mano derecha del arquero y rebotó en el travesaño. En el complemento el DT de Alberdi realizó modificaciones sumando gente al ataque y quedando con tres hombres en la línea final. Con el correr de los minutos Mitre se retrasó algunos metros y apostó al contragolpe. Así fueron pasando los minutos hasta el grito final de Mitre, el justo campe