Otra vez Orihuela impuso su juego y festejó en Jujuy

Alejandro Orihuela festejó por segundo fin de semana consecutivo en Jujuy. El tenista salteño le ganó a Franco Pedicone en sets corridos 7/5, 6/2 y se quedó con la Copa Peugeot Autociel en las instalaciones de Sociedad de Tiro Gimnasia y Esgrima.

El certamen auspiciado por El Tribuno de Jujuy coronó a los mejores con el Máster en cada una de las categorías, fiscalizado por la Asociación Jujeña de Tenis, de esta manera y bajo la atenta mirada de Agustín Calleri, director de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis, culminó el circuito Jujuy Tenis Tour.

La final de primera fue atractiva, sobre todo el primer set, los dos comenzaron quebrando el servicio, primero Pedicone y después Orihuela.

Fueron punto a punto, el jujeño no mostró su mejor tenis, sin embargo, le alcanzó para poner en aprietos al salteño que tampoco jugó bien, cometió errores no forzados seguidos, aunque el campeón por momentos tuvo mayor agresividad para jugar cruzado.

PREMIACIÓN DE MENORES

En el undécimo game, con servicio a su favor, Pedicone cometió dos doble faltas, lo que terminó favoreciendo a su rival que selló el primer set 7/5.

El segundo set fue más corto. Pedicone nunca se sintió cómodo dentro de la cancha, Alejandro Orihuela jugó simple y terminó sellando el segundo título en dos semanas con un contundente 6/2.

Con este torneo culminó la temporada para el salteño, lo mismo que para Franco Pedicone que este año tuvo mucha competencia y batalló hasta el final para poder quedarse con el título.

Otras categorías

En segunda, el campeón fue José Arnau que se impuso ante Sergio Gómez en la final por 6/3 y 7/6. En tercera, Rolando Estrada festejó ante Fernando Dipascuo 6/0 y 6/2 y se consagró campeón en su categoría.

En damas, Daniela Matuk y Pia Izquierdo le ganaron en la final a Victoria Prada y Ana Barba y lograron la Copa Peugeot Autociel.

En damas sub 12, Lara Quaglia se consagró campeona ante Josefina Martínez.

En otras de las categorías menores, sub 10 varones, el campeón fue Martín Beltrán al vencer en la final a Gian Poccioni. En sub 12 Justino Pfister ganó la final ante Santiago Lamas y es el campeón del circuito mientras que en sub 14, Maximiliano Oroza se impuso ante Nicolás Montenegro en la final y fue el mejor del Jujuy Tenis Tour.

Desde la organización agradecieron el importante apoyo de los sponsors.

El torneo le permitió a los tenistas de Jujuy y la vecina provincia de Salta contar con un circuito competitivo en todas las categorías, tanto damas como caballeros y seguir buscando el desarrollo del tenis en la provincia.

El apoyo desde la Asociación Argentina de Tenis fue fundamental, por ello, durante la entrega de premios, Franco Squillari resaltó el importante trabajo realizado.

Por su parte el titular de la Asociación Jujeña de Tenis agradeció el apoyo de los jugadores, los entrenadores, a Tiro que abrió las puertas del club para el desarrollo del certamen y anunció que el próximo año se realizará un nuevo circuito apuntado a todas las categorías y paralelamente los profesionales para que sumen puntos para la AAT.

Un gran acierto realizar el circuito

Marcelo Wowk y Martín Montalbetti fueron los encargados de la organización del circuito, un gran acierto que le permitió a los jugadores tener competencia.

El armado del ranking sirvió para motivar, el año que viene se tendrán que sumar más clubes y jugadores a la propuesta.

Para primera se entregaron premios en efectivo mientras que el resto, se llevaron trofeos, regalos, además hubo un reconocimiento para Fabián Rodríguez, el árbitro general del certamen y otro para Franco Squillari, el extenista profesional.