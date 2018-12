Reunión en Purmamarca

Vecinos del barrio 10 Viviendas y de otros sectores del pueblo de Purmamarca mantuvieron una reunión en la tarde del sábado con Edgardo "Memo" Vilte, quien manifestó tener los títulos de propiedad de una parte del cerro de siete colores y Paseo de Los Colorados, por lo que decidió cercar el área para cuidar el medio ambiente y realizar un proyecto cultural.

El encuentro fue pautado y ofrecido por el reconocido artista. Se realizó poco después de las 18 con la presencia de jóvenes, adultos y personas mayores que manifestaron su preocupación y malestar por el cercado con alambres y tranqueras.

En primer lugar, los presentes plantearon que a su parecer el cerro de siete colores no debía encontrarse cerrado en esos dos tramos, ya que para ellos se trata de un lugar público, "de todos", donde vecinos y turistas podían pasear.

Por otro lado, señalaron la importancia de los tradicionales mojones, ya que en ambos sectores, la mayoría de las comparsas realizaban el desentierro del carnaval. Aunque Vilte declaró que no cerrará el espacio para las comparsas.

Luego de escuchar atentamente a los vecinos, Edgardo Vilte explicó que "se hizo una sucesión, están las escrituras, los dueños eran mis tíos y mi padre, yo lo adquirí. Se lo compré a ellos, se lo compré a mis primos y lo adquirí con la idea de hacer un espacio cultural para el desarrollo de la cultura de Jujuy".

"El Patrimonio de la Humanidad no solamente son los cerros, sino también la gente y su cultura. Lo que uno busca a través del arte y lo que vengo haciendo, siendo consecuente porque la mayoría nos conocemos desde chicos, es tratar de levantar las banderas de Jujuy, de Purmamarca y de la Quebrada de Humahuaca, y siempre lo hicimos a pulmón", dijo y acotó que "en todas las cosas que yo hice jamás conté con el apoyo del Estado provincial o nacional, jamás este Gobierno actual del radicalismo al cual yo ayudé, porque en el anterior la salud púbica estaba tan mal como la cultura, yo los ayudé pensando que esto iba a cambiar, en 3 años no me contrataron nunca y empiezo hablando de esto para que sepan que esta no es una cuestión política".

"Lo que vengo a hacer es a seguir levantando las banderas de mi pueblo y a defender a mi gente, pero no con palabras, sino con hechos. Cometí un error, de no haberme juntado primero con ustedes y haberles contado todo esto, porque no me trae un ánimo de lucro".

"Mi carrera de abogado la dejé para seguir cantando y levantando las banderas de Jujuy, entonces lo que me trae ahora acá es la presentación de mi disco, lanzado desde Sony para toda Latinoamérica y donde Purmamarca y Jujuy van a estar presentes a un nivel que yo no me hubiese imaginado nunca".

Espacio cultural

Vilte especificó que “lo que vengo a hacer ahora es armar un espacio cultural donde los niños tengan un lugar donde desarrollar la cultura, un espacio que le está haciendo falta a la Quebrada para mostrar nuestro talento, entonces yo no voy a esperar que el Estado lo haga”.

“En esto no tengo apoyo del Estado provincial pero sí espero el apoyo del Estado municipal, porque lo que estoy haciendo es en beneficio de todos y especialmente de este barrio, porque ahora estoy tratando de gestionar el gas y ya hablé con Gasnor, traje una nota que si quieren pueden firmarla”.

Por otro lado, Vilte señaló que “lo cierro porque quiero limpiar y poner en condiciones, ustedes pueden ver el estado del cerro, pasen a ver cómo están quemados los árboles, pasen a ver cómo está la basura. Las comparsas desentierran ahí, yo no voy a prohibir y no lo voy a cerrar para las comparsas, porque la idea es que este sea un espacio para el pueblo, por eso no retiré los mojones” aunque precisó que “pediré a las comparsas que cuidemos esto”.