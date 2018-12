Citaron a indagatoria a Franco y Gianfranco Macri

La ronda de indagatorias se extenderá-según explicaron fuentes judiciales a Infobae– hasta el próximo 27 de diciembre cuando deben presentarse el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Un día antes será el turno del ex secretario de Obras Públicas José López y de Uberti, quienes declararon como arrepentidos en el Caso Cuadernos.

También fueron citados a indagatoria los integrantes de las siguientes empresas: Grupo Concesionario del Oeste, Concesionaria AEC, Corredor Americano, Equimac, Coarco, Homaq, Vialco, Decavial, Corredor Americano, Podestá Construcciones, Helport, ICF Americana, Coprisa, Covico, Noroeste Construcciones, Glikstein y Cía, Supercemento, Dragados y Obras Portuarias, Caminos del Río Uruguay. La ronda de indagatorias se extenderá-según explicaron a Infobae– hasta el próximo 27 de diciembre cuando deben presentarse el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Un día antes será el turno del ex secretario de Obras Públicas José López y de Uberti, quienes declararon como arrepentidos en el Caso Cuadernos.