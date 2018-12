Luego de que Boca perdiera la Superfinal de la Copa Libertadores ante River en Madrid, Alejandro Fantino abrió su programa de radio con su clásica editorial, pero sorprendió a todos con sus palabras.

"Hay que tener grandeza en la derrota porque tener grandeza en el triunfo es fácil. Hay que cambiar la Argentina. Tengo 40 mil (personas) de streaming en este momento, esto sólo ocurre cuando Argentina juega una final del mundo. Todos están esperando que haga una editorial para pegarle a Boca pero no lo voy a hacer", dijo el conductor de Radio La Red en el inicio de su programa.

El periodista no dudó en saludar a los simpatizantes del Millonario por la copa obtenida. "Lo primero que quiero decir es que me pongo de pie para felicitar a River Plate tanto al club como a sus hinchas, a lo que representa el escudo de River. Felicitaciones, son justos campeones y merecen festejar todo. Lo digo desde mi corazón de hincha y socio de Boca. Ojalá que todo esto nos haya servido a todos para que cambie algo. Si no aprendemos de todo lo que pasó, esto no sirvió para nada", expresó.

Si bien la intención de su discurso fue dejar la violencia de lado y no emitir críticas, Fantino apuntó contra la Conmebol por haber cambiado la locación de la Superfinal. "A mí me puso tan mal que los soretes de la Conmebol hayan llevado la final a España y que River no pudo jugarla de local… Los hinchas del Madrid no entendían nada, fueron a comer pochoclos y ver un partido que les regalamos. Justamente se llevó la Copa a España, los que conquistaron América y la Copa se llama Libertadores de América", lanzó.

"¿A quién le voy a caer hoy en algo como una final perdida? El técnico puso a Boca en la final, no perdió en cuartos ni se comió tres en su cancha en la semi. No tengo nada para decirle. Decirle algo a Guillermo no sería justo y no me sentiría bien conmigo mismo. La final es rojo o negro en la ruleta. Si la pelota de Jara entraba Guillermo era el mejor del mundo. Podría pegarle a Barrios que nunca jugó bien un clásico y se hizo expulsar, pero sería un chiquitaje de mi parte", argumentó el conductor sin buscar culpables.

Además tampoco fustigó a la Comisión Directiva del Xeneize, encabezada pro Daniel Angelici. "¿Le voy a decir algo a la dirigencia? Vengan de a uno, pero no voy a criticar a una dirigencia que trajo tres arqueros de primer nivel y dos jugadores por puesto. Viajaron en un charter de 1,2 millones de dólares que lo bancó Boca. Fueron a pelearle los puntos a la Conmebol. No tengo mucho para decir hoy. Nos ganaron bien la final, son justos campeones", comentó.

"Quiero felicitar a River y ojalá que esto nos haya servido para sacar a la mierda del fútbol que son los violentos. Como hizo la gente en el Monumental que silbó a la barra, ojalá que la platea de Boca y el resto silben a los de la popular, a los que hacen negocios. Ojalá que pase en todos lados y nos sacudamos a la gente que no sirve en el fútbol. Y ojalá que River ponga de rodillas al Real Madrid en el Mundial de Clubes porque me da asco el sistema del fútbol europeo con Infantino y su gente", concluyó