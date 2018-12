"Ven a Italia como yo y acepta el reto"

"No echo de menos a Messi. He jugado en Inglaterra, España, Italia, Portugal, he ganado con mi selección… mientras él todavía está en España", disparó Cristiano Ronaldo en una entrevista con "La Gazzetta Dello Sport", tras ser consultado por su archirrival Lionel Messi.

"Tal vez él me necesite más. Para mí, la vida es un desafío, me gusta y me gusta hacer felices a las personas. Me gustaría que viniera algún día a Italia. Como yo, acepta el reto. Pero si él es feliz allí, lo respeto. Es un jugador fantástico, un buen tipo. Esta es mi nueva vida y estoy feliz", concluyó el último campeón de la Eurocopa.