"Necesitamos sumar y mucho", dijo el DT

"Jairo" se mostró feliz por la victoria ante Brown de Adrogué, pero no se relaja en la búsqueda de engrosar el promedio.

Es innegable que pese a la complicada zona en la que se encuentra Gimnasia y Esgrima respecto a los promedios del descenso, la victoria del sábado pasado ante Brown de Adrogué en el "23 de Agosto" fue la mejor manera de despedir otro año futbolístico.

En efecto, con una alegría bien marcada en su semblante así llegó Carlos Morales Santos a dialogar en rueda de prensa.

"Nosotros necesitamos sumar y mucho. Creo que fuimos justos ganadores", fue el veredicto que emitió el DT del "lobo" pospartido ante el "tricolor" adroguense a quien su equipo venció por 2 a 0.

"El gol de López fue en el momento justo pero también creo que tuvimos posibilidades antes", manifestó "Jairo" haciendo alusión al tanto marcado por el defensor jujeño.

Ya terminada la primera parte de la B Nacional 2018/2019 para Gimnasia, el entrenador "albiceleste" dio su opinión sobre el rendimiento de tres de sus jugadores. Dos habituales titulares y uno que fue una alternativa constante en su ciclo que arrancó tras la salida de Martín Astudillo.

"Diego es un ejemplo para los chicos que recién empiezan, nunca se queja, lo pongas donde lo pongas juega y juega bien. Muy tranquilo me deja porque puede cubrir cualquier puesto", indicó al analizar al defensor surgido de la cantera.

Mientras que sobre Diego Auzqui sostuvo que "es uno de los mejores jugadores que tenemos, el que genera fútbol siempre va a estar en el ojo de todos y es al que más le van a exigir. Cuando Diego se enchufa anda el equipo, cuando Diego baja su rendimiento baja el equipo. Nos apoyamos mucho en él".

Mientras que sobre Carlos De Giorgi opinó que "si tenés un arquero como él, te da una tranquilidad enorme"

Además en cuanto a los refuerzos Morales Santos dijo: "Tenemos que ser muy precisos, no equivocarnos. En esta semana nos juntaremos con los dirigentes". La idea del DT es buscar un defensor central y un delantero. La búsqueda no será fácil porque hoy por hoy en el mercado no abundan futbolistas que se destaquen en un gran nivel .

En definitiva, Gimnasia cerró el año de una buena manera sabiendo y siendo consciente que el segundo tramo de la temporada 2018/2019 de la B Nacional será igual o más complejo que la que pasó. La misión que no se discute para nada será hacerse fuerte de local cosechando la mayor cantidad de victorias en el reducto ubicado en barrio Luján.

La pretemporada comenzará el 7 de enero y se realizará en Jujuy. La idea es buscar un marcador central y un externo.