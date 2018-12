La cooperativa "Pibes Villeros" "no registra concreción de obra de ningún tipo", afirmó la fiscal

Dando continuidad a los alegatos por el juicio Pibes Villeros, que iniciaron en la jornada de ayer, la fiscal de cámara del Ministerio Público de la Acusación, Delia Filomeno Ortíz presentó un informe de cooperativas a través de cual advierte presuntas irregularidades de las cooperativas nucleadas en el marco de la Tupac Amaru.

La fiscal expone desde la jornada de ayer el citado informe de cooperativas. En esta ocasión señaló que la Cooperativa "Pibes Villeros", "no realizó presentación de documentación alguna; no realizaron presentación ni aprobación de estados contables de ejercicios 2004 a 2015; no realizó renovación de sus autoridades con mandatos vencidos".

Además la fiscal describió la presunta operatoria para el registro de "cooperativas falsas", involucrando directamente a los imputados en la causa.

Mirá parte del informe que está siendo presentado: