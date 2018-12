Presentaron festival

Con dos títulos provinciales y un interprovincial se llevará a cabo este viernes el primer Torneo Integración Regional de Box. La cita es en el Complejo del Sindicato Papelero a partir de las 22 y el valor de la entrada se fijó en 100 pesos.

Ayer se realizó una conferencia de prensa en el gimnasio Maidana Box Trainer con la presencia del organizador, Rubén Maidana, el entrenador Camilo Ibáñez y el campeón provincial Bruno Bravo junto a boxeadores que harán su debut esa noche, brindaron detalles.

Camilo Ibáñez, entrenador de Bruno Bravo, mencionó que su dirigido es campeón provincial con un récord de 22 peleas ganadas por nocaut.

Por su parte el campeón, "Semental" Bravo, agradeció el apoyo que le están brindando para el combate ante el campeón provincial de Salta, Cristian Cansino, quien recordó que su última pelea fue el pasado 17 de agosto contra Nicolás Tul de San Pedro de Jujuy a quien le ganó por la vía rápida en una velada realizada en Yuto.

Consultado si conoce al rival de turno mencionó que pudo ver algunos videos que le permitieron conocer sus cualidades y estudió sus movimientos, "me estuve entrenando, salí a correr, hice bolsa y guantes con algunos compañeros, me tengo confianza y espero logremos brindar un buen espectáculo, ojalá pueda ganarle por nocaut". Camilo destacó que existe buen material en la provincia para sacar futuros campeones pero que los recursos económicos no lo permiten, que se necesita del apoyo del gobierno provincial o empresas que permitan a los boxeadores participar en torneos que otorgan puntos para el ranking nacional. Se programaron doce peleas para el viernes con boxeadores de la zona. (Especial Marcelo Pereyra)