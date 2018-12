Crecen 427% los fondos para el pago de la deuda

El ministro de Hacienda Carlos Sadir se reunió ayer con diputados provinciales en la Legislatura para dar a conocer y debatir sobre las aristas que posee el Presupuesto 2019 para Jujuy. Con respecto a la deuda pública, se observó un incremento de más del 400%: los recursos pasaron de casi $ 489 millones en este año a casi $2.100 millones el año próximo.

El año próximo se prevé que se gasten más de 62 mil millones de pesos, con recursos que estarán en alrededor de los 57 mil millones, por lo que habrá un déficit de 5.200 millones, explicó Sadir.

Entre los puntos más sobresalientes que se detallan dentro del Presupuesto, es importante remarcar que lo destinado para Seguridad creció un 64 por ciento en relación a este año: pasó de casi 3.700 millones de pesos a 6 mil millones de pesos.

En cuanto a Cultura y Educación en 2019 se destinarán más de 14 mil millones de pesos, un 19 por ciento más que en el Presupuesto 2018.

Para Salud, habrá más de 6.800 millones de pesos, lo que representa un 29 por ciento de aumento en relación a 2018.

Sadir manifestó que "en líneas generarles el Presupuesto está en el orden de los 62 mil millones con un déficit de 5.200 millones aproximadamente. Un déficit que es bastante parecido en valores nominales al del 2018 a pesar de que en el año el índice de precios ha variado bastante".

En ese sentido comentó que "destacamos el gran peso porcentual que tiene el pago de haberes tanto provinciales como municipales y subvencionados. Ya que de los 61 mil millones casi 41 mil irán destinados al pago de sueldos, y eso da muestra del escaso margen que queda para los demás".

Siguió diciendo que "el Presupuesto no tiene ningún ajuste en particular pero se concentra en las cuestiones que son más importantes y que el Gobierno no puede dejar de hacer".

En relación a los subsidios para el transporte público manifestó que "hay una propuesta, un convenio entre provincia y el Gobierno nacional. Donde se propone que el Gobierno provincial se haga cargo del 50% de los subsidios que se venían otorgando, Nación aportaría el 20% y un 10% por los atributos sociales".

Además habló sobre la quita de subsidios para el "fondo sojero" estableciendo que "ya no vamos a recibir ningún monto de Nación y lamentablemente ya no podremos distribuir ningún recurso a los municipios. Lo que sí garantizamos es el pago de sueldos en todos los municipios, que si bien se verán afectados por el tema de la soja, pueden quedarse tranquilos con los pagos".

"La situación es difícil, el 90% prácticamente se paga en sueldos. Eso nos obliga año a año a buscar los recursos para poder hacer frente para el pago de sueldos y para todo los otros gastos para hacer funcionar el estado que no alcanzan", continuó diciendo el ministro.

Por otra parte, el diputado Javier Hinojo sostuvo que "si uno toma el Presupuesto de manera global, en seguridad se incrementa más del 50% pero en educación hay una importante baja".

Agregó: "También nos llama poderosamente la atención el fuerte crecimiento de los recursos destinados al pago de deuda".

"El Gobierno nacional nos está tratando mal”



RUBÉN RIVAROLA / DIPUTADO PROVINCIAL.

El diputado provincial Rubén Rivarola cuestionó ciertos puntos que ese encuentran en el Presupuesto 2019 y mostró su descontento por medidas de Nación que afectan a Jujuy.

“Con el 50% que ya no destinarán para el transporte, más los gastos en el Ingenio La Esperanza y lo del "fondo sojero’ va a hacer que la provincia sufra mucho. El Gobierno nacional nos está tratando bastante mal”, sostuvo el legislador.

Cuestionó el artículo 22 del Presupuesto que establece que “los saldos no invertidos de recursos afectados originados en leyes provinciales que no estén destinados a municipios y comunas quedan desafectados de su destino original”. Sobre eso, mencionó que “existe una ley que hay que respetar.

En relación al Ingenio La Esperanza, pidió explicaciones sobre el dinero que se destina para ahí. Sadir respondió que “para el Presupuesto 2019 no hemos puesto recursos específicos para el Ingenio La Esperanza”.

“Espero que no tengamos más impuestos nacionales sino habrá más recortes. Que no solo vengan a sacarse fotos como hacen muchos, que también nos ayuden”, finalizó Rivarola.