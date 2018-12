Dos cirugías artroscópicas en el Orías

El traumatólogo Armando Bergese efectuó dos cirugías artroscópicas en el Hospital Regional "Doctor Oscar Orías", a pacientes de escasos recursos y prometió continuar realizándolas con el objetivo de ayudar a la comunidad.

Bergese mencionó que arribó al hospital "Oscar Orías" para comenzar a realizar cirugías artroscópicas y poder aportar a la población de Ledesma, sobre todo a la gente indigente para que puedan atender sus lesiones y necesidades de rodillas y tobillos en las mismas condiciones de la gente que tiene obra social. "Hemos empezado con lesiones de rodillas y tobillos, en un primer paso y luego continuaremos con ligamentos cruzados, patologías que son muy frecuentes y que la evolución con esta cirugía es muy buena", afirmó.

Destacó que en el hospital "Pablo Soria" hace mucho que lo hacía siguiendo en el Paterson, de San Pedro, y ahora en el "Oscar Orías". "Nos da placer hacerlo porque de esta forma ayudamos a la gente que no está en condiciones de hacerse la cirugía". Mencionó que el equipamiento de última generación en los hospitales, con la descentralización de la salud, permite realizar este tipo de cirugías dando la respuesta que corresponde a la comunidad. "Tenemos nuestro dicho, es que primero la gente, que es nuestra intención para que la gente no se traslade y que sepan que en este hospital pueden hacerse las cosas como en cualquier otro lado", enfatizó. Informó que los profesionales traumatólogos del hospital Orías realizan el diagnóstico y luego concurre para realizar la cirugía artroscópica, "de paso vamos haciendo que los jóvenes profesionales, que me llama la atención el espíritu que le ponen, eso nos llena de alegría porque nos demuestra que hemos sido capaces de enseñarles que el hospital es de mucha importancia para la formación y brindar respuesta a la gente".

Tierras en comodato en Caimancito

AGRADECIDOS / REFERENTES DE LA COMUNIDAD ABORIGEN ARETE GUASU DE CAIMANCITO JUNTO A AUTORIDADES.

La comunidad aborigen Arete Guasu de Caimancito celebró la obtención en comodato de cuarenta hectáreas, divididas en diecinueve lotes, que se destinarán a la actividad agrícola orgánica en pequeña escala. Las tierras, que fueron facilitadas por la empresa Ledesma y gestionadas por la secretaria de Pueblos Indígenas, Natalia Sarapura, están ubicadas sobre el camino vecinal interno que une el municipio de Caimancito con la ruta provincial 1, a unos 6 kilómetros de la localidad mencionada.

De la celebración participaron el administrador general de la empresa agroindustrial, Federico Gatti, y Natalia Sarapura.

“Las familias de la comunidad, muy atentas, solidarias y comprometidas con el cuidado de la Madre Tierra, a partir de ahora vivirán mucho mejor, sirviéndose de lo que les brindará la tierra mediante el trabajo y esfuerzo propio”, sostuvo un parte de prensa.