Mendoza preside el Concejo Deliberante

PINTADAS / APARECIERON HOY EN LA FACHADA DEL PARLAMENTO QUEBRADEÑO.

En la sesión preparatoria para la conformación de las nuevas autoridades del Concejo Deliberante tilcareño, fue elegido como presidente del cuerpo el edil justicialista Pablo Mendoza. Que el frente del edificio amaneciera con un grafiti señalando de traición a uno de los concejales, que Mendoza fuera quien promovió el juicio político al intendente y que asuma desde una franca oposición partidaria al Ejecutivo, son hechos que enmarcan la situación.

Empieza por decirnos que "el año pasado hemos votado a un presidente que no era de nuestra línea política, pero este año consideramos que el peronismo tenía que recuperar el Concejo Deliberante porque somos mayoría. Con ello queremos llevar adelante una serie de trabajos que deben tomarse en serio, ya que en el 2018 el Ejecutivo nos tuvo como otra de sus oficinas. Somos los responsables de resguardar los bienes del pueblo, y así vamos a trabajar este año, haciendo notar claramente la división de poderes".

Agrega que "Tilcara ha crecido, y ese crecimiento exige nuevas ordenanzas. Desde que estoy en el Concejo hemos sacado muchas ordenanzas que el Ejecutivo no las pone en práctica, y es necesario que los intendentes atiendan a los trabajos que se realizan desde el legislativo. Trabajar en ese sentido es una de las metas. Tenemos que conformar los tres bloques, lo que ya se debió haber hecho pero que no se hizo por acuerdos entre los justicialistas y el Frente Primero Jujuy, que es parte de Cambiemos". Luego dijo de "yo tengo mis convicciones de tilcareño y mis convicciones de peronista, y desde ahí voy a hacer lo mejor que pueda las cosas. Yo nunca saqué los pies del Partido Justicialista, cuando muchos compañeros se han visto prácticamente obligados a pasarse a las filas del poder de turno, y otros se fueron contentos. Vamos a trabajar con todas las líneas políticas que hay en el Concejo, siempre que sea a favor del pueblo". Se refirió a "un hecho muy importante como lo es el Juicio Político. Nosotros vamos a seguir trabajando con lo que nos corresponde hacer, y a la Comisión Investigadora ya le falta muy poco para presentar el informe. Hay dos asesores legales del municipio que son en buena medida responsables de lo que fue el último Enero Tilcareño, gente sin sentimiento de cariño ni de pertenencia por nuestra gente y nuestra tierra".

PABLO MENDOZA / PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE TILCARA.

Nos cuenta que "cuando ingresamos el pedido de juicio político, empezaron las presiones a los compañeros por parte de alguna gente del ambiente político de Jujuy. Pero nosotros estamos trabajando con hechos reales y concretos, y es algo que se podrá ver cuando informemos de este trabajo al Concejo. El tiempo que tiene la comisión para presentar su informe vence el 17 de diciembre, pero se está trabajando para que presentemos la documentación antes de esa fecha".

Explica que "no hemos tratado de direccionar la información, les dimos todas las garantías al Poder Ejecutivo para que venga y demuestre su postura, y nunca llegaron, ni los funcionarios ni el intendente. No tenemos el convenio firmado con la productora, que es una gran preocupación porque dice que el señor Pedroza tiene el Enero Tilcareño 2018 y 2019, y eso es de mucha gravedad. Se invitó al Ejecutivo cuando vinieron a hacer sus declaraciones las personas perjudicadas, pero tampoco vinieron". Nos dice que "somos los concejales los que ahora tenemos que levantar la mano, según lo que se fundamenta con las pruebas de los informes, y para ello el informe tiene que ser muy claro. Me alegra ver que una concejal del radicalismo votó por mi candidatura, y eso hace pensar en que hay gente que quiere trabajar por el pueblo más allá de las banderías políticas, más en un año electoral, cuando van a surgir muchas ideas para nuevas ordenanzas porque todos se van a querer lucir". Con respecto al grafiti con que amaneció el frente del Concejo, dijo que "repudio el vandalismo que entiendo que es contra todo el Concejo Deliberante. Las decisiones democráticas tienen que ser respetadas, y tanto las escrituras en las paredes como las denuncias anónimas por las redes sociales no aportan a mejorar la vida de los tilcareños. En las elecciones, cada vecino debe llevar su voto, y así dirá si quiere o no quiere a tal candidato".