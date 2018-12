Se inicia la construcción de una residencia para madres con hijos prematuros

LA MADRE ES QUIEN TIENE EL MEJOR OJO PARA CONTROLAR A SU NIÑO Y DETECTAR SUS DIFERENTES ESTADOS DE SALUD.

A mediados del 2019 nuestra provincia contará con una residencia que albergará a madres con hijos prematuros, obra que actualmente se está iniciando en el Hospital Materno Infantil "Doctor Héctor Quintana" y cuenta con el auspicio de Unicef y está financiada por una fundación.

ANTONIO BULJUBASICH, DE MATERNIDAD

Con este proyecto se busca completar los requerimientos y ejes conceptuales de un modelo de atención perinatal como la Maternidad segura y centrada en la familia. Asimismo, la obra que se está emplazando en el tercer piso del nosocomio contará con una sala de estar y de reunión, lavadero, comedor, baños y cuatro habitaciones que tendrán una capacidad para doce camas single y cuchetas.

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DOCTOR HÉCTOR QUINTANA” / CONTARÁ CON UNA RESIDENCIA PARA MADRES DE NIÑOS PREMATUROS.

El pediatra y director de Maternidad e Infancia de la Provincia, Antonio Buljubasich, indicó que el objetivo de la residencia es que las madres de los bebés prematuros, sobre todo aquellas que tienen un domicilio muy alejado del hospital, puedan permanecer y participar activamente en la atención de sus hijos, lo cual conlleva muchos beneficios para la salud de los niños.

Son varios los aspectos con lo que los niños se ven beneficiados a través de este tipo de soluciones, "uno de los más importantes es que la madre al participar activamente en la atención, se transforma en la enfermera de su propio bebé, ya que solamente atendería a su niño y durante la estadía, las madres recibirán capacitación por parte del equipo de salud, para que sean quienes actúen prácticamente como enfermera, lo cual mejora la calidad de la atención de los niños" sostuvo el pediatra y agregó que la disminución de las infecciones intrahospitalarias sería otro de los beneficios.

Lactancia para el desarrollo

En 2016, Jujuy adhirió a la Ley Nacional 25.929 de Parto Humanizado y en septiembre, del mismo año, el Ministerio de Salud de la provincia incorporó el modelo Maternidades Centradas en la Familia (MCF) que constituye un paradigma de atención perinatal que está inspirado en la iniciativa "Hospital Amigo de la Madre y el Niño" a fin de promover la lactancia materna en las maternidades.

El pediatra Antonio Buljubasich explicó que la lactancia materna es la forma más adecuada y natural de proporcionar aporte nutricional, inmunológico y emocional al bebé, le brinda todos los nutrientes y anticuerpos que los mantendrán sanos, sin olvidar que le permitirá crear un fuerte lazo afectivo.

En este sentido, la atención de la madre al niño en la residencia también favorecería el aumento del porcentaje de madres que amamantan a su bebé, "la lactancia materna es un tejido vivo, disminuye la posibilidad de contaminación y aumenta las defensas del recién nacido", explicó Buljubasich.

Por otra parte, sostuvo que la madre sería como el "monitoreo permanente" al lado de su niño, "ella es el mejor ojo para controlar a su niño, detectan los pequeños cambios en el bebé, cambio de colores en la piel de hábitos, de actitudes para la alimentación y eventos que por ahí, cuando la mirada es más grande no son fáciles de ver y rápidamente son comunicados al personal de enfermería", detalló.

Por último, acotó que este tipo de prácticas facilitaría el apego de las madres a sus hijos, "no nos olvidemos que los prematuros, en su gran mayoría son productos de embarazos no planificados y en muchos casos no deseados por cuanto esto provoca algunas situaciones de desapego".

Índices de prematurez y cuidados esenciales para el recién nacido

Según datos de la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Provincia, en 2017 hubo un total de 11.990 nacidos, de los cuales los nacidos antes de las 37 semanas de gestación fueron un 6,8%, con menos de 1.500 gramos de peso un 1,1% y los de menos de 2.500 gramos alcanzaron el 6,1%.

Se considera prematuro de "alto riesgo" a aquellos que nacen con menos de 32 semanas de gestación, o con menos de 1.500 gramos.

A nivel país, nacen 75.000 niños, de los cuales 60.000 (8%) lo hacen antes de las 37 semanas, 8.000 (1,1%) pesaron al nacer igual o menos de 1.500 gramos.

La Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) de Argentina es del 10,8%, siendo el 36,8% (3.013) representado por la patología asociada al menor de 1.500 gramos y el 15,4% (1.264) por la patología asociada al recién nacido con peso al nacer entre 1.500 y 2.500 gramos.

El servicio de Neonatología del Hospital Materno Infantil "Héctor Quintana", en los últimos tres años observó una mayor sobrevida de recién nacidos, especialmente con peso al nacer menor de 1.000 gramos (1 kilo). En el caso de los prematuros vulnerables, que pesan menos de 1.500 gramos (32 semanas), su ingreso por año al nosocomio es de entre 90 y 100 bebés.

PULPITO / SE COLOCA ADENTRO DE LA INCUBADORA PARA QUE EL BEBÉ ESTÉ ACOMPAÑADO.

En tanto que el promedio de internación es de 60 y 90 días, dependiendo el peso del niño.

Grado de madurez del niño

La atención de un recién nacido prematuro debe ser individualizada, teniendo en cuenta sus riesgos y todos los factores que rodean su nacimiento en particular.

Existen diferencias entre los recién nacidos de parto prematuro dependiendo de la duración del embarazo, no es lo mismo nacer antes de las 27 semanas que antes de las 34 semanas, esto considera diferentes grados de madurez y enfermedad.

A menor edad gestacional y/o peso al nacer, mayor será el riesgo de vida, de enfermedad aguda, de complicaciones y/o futuras secuelas.

En tanto que los prematuros que nacen con corta edad de gestación suelen permanecer internados en neonatología por períodos de tiempos extensos, un trimestre, medio año y algún más tiempo.

Las primeras 72 horas luego del parto, la mujer produce calostro, un concentrado de nutrientes que el bebé debe recibir al nacer.

Licitación para la obra

La iniciativa de una residencia para madres con niños prematuros se enmarca en la estrategia Maternidades Seguras y Centradas en la Familia, y en la Ley de Parto Humanizado, Nº 25.929, a la cual se adhirió la Provincia en el año 2016. El proceso de licitación lo inició ese mismo año la Dirección de Maternidad e Infancia al presentar el proyecto a Unicef, solicitando fondos para la construcción del espacio. Una vez autorizada la propuesta, la entidad convocó a un sponsor y de una fundación provino el financiamiento para la obra.

En la apertura de sobres se presentaron cuatro empresas, de las cuales quedó seleccionada una que presentó un presupuesto cerca de 12 millones de pesos y teniendo en cuenta los actuales índices de inflación, se prevé que el costo de la construcción se ubique entre los 15 y 17 millones de la misma moneda.

"Abrazos de pulpitos", para brindar contención

Cada 17 de noviembre, en el mundo se celebra el Día Mundial del Niño Prematuro, en este marco, en nuestra provincia, a través de "Abrazos de Pulpitos", un proyecto solidario realizado por tejedoras voluntarias, busca ayudar a que los bebés prematuros logren una pronta recuperación y así mejorar su calidad de vida.

Los bebés prematuros pasan largos días internados en neonatología, durante esta etapa, tanto para los padres, pero principalmente para los bebés, el apego es un pilar fundamental para lograr una rápida evolución.

El objetivo de "Abrazos de Pulpitos" es tejer pulpos al crochet siguiendo un patrón original, al tratarse de bebés prematuros, es importante extremar las medidas, por eso, es indispensable que al momento de tejer los pulpos se siga el patrón original sin modificación para que el pulpito se teja en una sola pieza y no tenga costuras.

El mismo cuenta con todas las especificaciones de calidad, tamaño y materiales que deben utilizarse para evitar la proliferación de bacterias y que éste sea apto para estar en contacto con el bebé.

El pulpito se coloca adentro de la incubadora y sirve como elemento para desestresar al bebé. A través de sus tentáculos, recuerdan al bebé una de las tantas experiencias intrauterinas que todavía necesita, como es el contacto que tenían con el cordón umbilical, generando un impacto directo en sus signos vitales como son la frecuencia cardíaca y respiratoria, la temperatura corporal y la saturación del oxígeno, todos indispensables para su desarrollo neurológico.

A su vez, estudios observacionales indican que este contacto evita que se arranquen las sondas o vías que pueden llegar a tener conectadas.

LOS TENTÁCULOS” / SIMULAN EL CORDÓN UMBILICAL Y AYUDAN A DESESTRESAR AL BEBÉ.

El objetivo es proporcionar un ambiente adecuado al recién nacido, que permita no sólo la curación de las patologías, sino también el desarrollo emocional del niño, la organización de su sistema nervioso y la aparición de un vínculo con sus padres. Este proyecto desarrolla la humanización de la asistencia sanitaria en las primeras etapas de la vida, promoviendo entre otros aspectos la creación de ambientes amables en los centros sanitarios. Estos pulpitos están destinados exclusivamente a los bebés prematuros que están internados en neonatología bajo vigilancia médica.

Son controlados y distribuidos en las maternidades adheridas en un entorno estrictamente supervisado.