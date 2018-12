Juan Darthés salió a defenderse después de la denuncia de Thelma Fardin

Horas después de que el colectivo Actrices Argentinas respaldará una denuncia de la actriz Thelma Fardin, Juan Darthés salió a defenderse en su cuenta de Twitter. El actor aseguró que la acusación de violación "no es verdad" y calificó lo sucedido como "una locura".

"No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme", escribió Darthés a las 23.07 del martes.

La aparición del actor, la primera desde la conferencia de prensa que contó con la presencia de decenas de actrices en el Multiteatro, recibió numerosos mensajes entre sus 333 mil seguidores, la mayoría de ellos de repudio.

Pasadas las 19 del martes, el colectivo Actrices Argentinas hizo pública la denuncia de Fardin contra Darthés por violación cuando ella tenía 16 años y él, 45. El episodio ocurrió en una gira de "Patito Feo" en Nicaragua, en 2009.

"Una noche comenzó a besarme el cuello. Yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo 'mirá cómo me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito. Yo seguía diciéndole que no. Le dije 'tus hijos tienen mi edad'. No le importó. Se subió encima mío y me penetró", recordó Fardin, que ahora tiene 26 años.

Ella logró escapar cuando un trabajador del hotel en el que se hospedaban tocó la puerta de la habitación.

Fardin contó que la determinación de realizar la denuncia nació al escuchar otros relatos que involucraban al actor, las denuncias de Calu Rivero, Ana Coacci y Natalia Juncos.

Un día antes de que se realizara la conferencia, Ana Rosenfeld había anunciado que dejaría la defensa de Darthés. Ahora, el abogado del actor es Fernando Burlando, a quien le agradeció en su tuit.