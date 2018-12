"No queremos que nos regale nada, queremos un precio justo"

Hoy se reunirán las cámaras del Tabaco de Jujuy y Salta para fijar el precio del tabaco. El presidente de la Cámara local dijo que el sector está preocupado en la búsqueda de una sana y real negociación. Además, se refirió a la problemática del sector apuntando que "no queremos que se fije un precio y que después como no están de acuerdo, tengamos la represalia en los acopios".

-¿Cuáles son los montos estimados para el precio del tabaco, y que parámetros proponen utilizar para la actualización de los precios?

En lo que viene en esta campaña, y sobre todo después de haber fijado el precio de la campaña anterior, hemos pasado por muchas adversidades, vicisitudes en cuanto a lo que hace a la producción, y ello no es otra cosa que los grandes esfuerzos que hemos tenido que venir haciendo desde el punto de vista del inicio ya de la producción, y después con la debacle que hemos tenido económica en el país. Esto ha hecho que veamos diferentes circunstancias como los altos costos de producción, la variabilidad cambiaria, todo lo que ha sido la inflación. Todo ello nos lleva a entender que lo que debemos pedir al productor no es otra cosa que el precio considerado el año pasado, pero en dólares. Nosotros debemos pelear por el precio del tabaco, porque son condiciones excepcionales las que está viviendo el productor. Esperamos que tanto los dealer como la industria y los compradores tengan consideración y podamos sentarnos cada uno con un fundamento, y escucharnos, dialogar en una negociación que debe ser entendida, seria y adulta. No queremos que nos regalen nada pero tampoco que se lleven todo el esfuerzo y sacrificio que venimos haciendo. O que fijemos un precio y que después como no están de acuerdo, tengamos la represalia en los acopios.

¿Cuál es la situación actual del sector tabacalero?

Difícil, en lo que es enfrentar todas las cuestiones económicas para poder realizar una producción como lo hace el productor jujeño, siempre pensando en el mejor de los productos, en lo mejor de la calidad, pensando siempre en el fumador, en un tabaco de menor riesgo en todo lo que pueda tener. El productor jujeño adhiere mucho y es en este caso muy obediente a todas las exigencias del mercado internacional, en cuanto a lo que hace a la trazabilidad, a las buenas prácticas agrícolas, al medio ambiente, al respeto en lo que es el vademécum sobre todo de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, tratamos de ir para adelante en todas estas condiciones y también en las sociales donde, trabajamos muy fuerte en la cuestión de los trabajadores, en la erradicación definitiva del trabajo infantil. Tratamos de tener esto, ayudándolo con todo lo que hace al blanqueo cien por cien a través del convenio de corresponsabilidad gremial. Esto es importante porque todos los trabajadores tienen sus aportes asegurados, tanto para el sistema de seguridad social como también previsional, y lo que hace que el productor cuando el día de mañana, pueda tener su jubilación también porque tiene todos sus aportes realizados en tiempo y forma.

-¿Cómo influyen los precios de las tarifas en el productor?

Esto lo venimos diciendo desde el año pasado; todo lo que es la cuestión de los servicios y tarifas que hemos tenido que enfrentar y con las cuales estamos atravesando hoy, ya constituyen una limitante para producir, sobre todo el tema del gas y también la energía eléctrica. Venimos pidiendo a las empresas, consideración en cuanto a las posibilidades de que las facturaciones puedan ser prorrogadas y podamos tener un desdoblamiento para poderlas pagar. No estamos pidiendo no pagarlas o que tengamos quitas, simplemente la posibilidad de prórroga. Pedimos la posibilidad de pagarlas, que se puedan posponer los vencimientos de las facturaciones sobre todo en los meses de diciembre y enero que son los más críticos. Pero, nos encontramos con una frialdad muy fuerte que hace que también nosotros busquemos soluciones, y que esto no lo aceptemos porque entendemos que para las empresas somos algo muy importante en cuanto a lo que hace a su negocio, en el ofrecimiento de estos servicios de gas y electricidad. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando por todos los medios para lograr que tengamos condiciones de pago de esos servicios que hoy por hoy, constituyen una limitante.

-¿Cree que podrán acordar un sistema de cuotas o planes de pago de esas deudas por tarifas?

Estamos trabajando en eso, a pesar que recurrimos a todas las autoridades no solamente en la provincia, sino al Defensor del Pueblo, a la Secretaría de Energía, al Ministerio de producción de la Nación a través de la Secretaría de Industria y la Secretaría de Energía, buscando ser entendidos y buscando mostrarles la realidad. Mostrarles que nosotros estamos sobre todo en el gas, consumiendo un producto en contraestación, por lo tanto tendríamos que tener estas posibilidades. No solamente de una tarifa estacional, de una tarifa para promover al agro, sino también diciendo cuáles son las posibilidades de pago que tenemos ante altísimos y elevados costos que estamos soportando de incremento, por lo cual hace imposible que sigamos produciendo de esta forma. Esto lo vamos a tener que ver porque así no va, y así no va a poder seguir. Buscamos salir de esto y poder ponernos firmes porque así de esta forma no se puede seguir produciendo.

-¿Tienen apoyo de los gobiernos de Jujuy y Salta o de la Nación para sostener el nivel de la producción tabacalera?

La verdad, que acá el ministro de Producción y el gobernador, cada vez que lo hemos solicitado, están apoyando permanentemente, y en Buenos Aires también creo que hemos sido escuchados cuando se les ha planteado temas de necesidad y urgencia, felizmente sí. Pero el camino es nuestro, sabemos que todas las gestiones debemos hacerlas nosotros, buscar las soluciones y ese es el camino en que estamos.

-¿Sigue la buena demanda de tabaco en el mercado internacional?

Hemos visto que este año también por la modalidad en que se van conduciendo los dealer, la industria y también alguna información que vamos viendo a nivel internacional, entendemos que este año también será un año de demanda, a no ser que cambie sobre la marcha del acopio, que eso es muy particular, pero entendemos que la demanda está este año, también la tuvo el año pasado y el anteaño. Lo que sí, lamentablemente el productor es el que no ha visto los beneficios de esta demanda, no ha visto los beneficios de la devaluación, de poder tener ese vuelco internacional hacia lo que hace a su producción.