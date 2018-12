Educación emocional para promover el bienestar

La educación emocional desde la psicoeducación es considerada como un proceso educativo continuo y permanente que nunca termina de completarse y apunta a potenciar el desarrollo emocional de la persona como un complemento del cognitivo que se aprende en la escuela. Ambos desarrollos, emocional y cognitivo, van a conformar una personalidad integral en las personas cuyo fin es vivir en paz con uno mismo y con los demás. Así lo explicó Fabiana Ruiz, especialista en neuropsicoeducación, asegurando que una persona que está educada emocionalmente reacciona de una forma menos violenta que cualquier otra, además sabe detectar y controlar sus emociones. En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Ruiz mencionó que "no puedo ser feliz sola, también tengo que tratar que el resto lo sea. Eso es lo bueno de la educación emocional, nuestra premisa es no quedarnos enfocándonos en uno mismo, sino en el entorno. Todos debemos buscar vivir en una sociedad más sana que no solo se mire uno mismo sino también que mire alrededor". En ese sentido remarcó la importancia de trabajar con todo lo que le pasa a la persona desde el momento de su niñez. "Hay que prevenir educando emocionalmente a los más chicos manejando nuestras emociones para que no sean dañinas ni para mí ni para el otro. Como sociedad fallamos mucho en esto porque vemos los altos niveles de violencia que hay porque no podemos contener lo que nos pasa", agregó. Dejar de lado la parte emocional es un problema porque el objetivo de la educación emocional es lograr una vida en plenitud, "lo primero que hay que tener en cuenta es conocer la emoción, ser conscientes de cómo nos sentimos en cada momento del día. Si nos sentimos un día mal es normal pero si la conducta se repite todos los días es porque algo está ocurriendo y es un tema a tratar. Una vez detectada esa emoción tengo que desarrollar habilidades para trabajar en ella". Se trata de una cuestión de bienestar personal y social, "yo no puedo ser feliz si alrededor mío no hay esa felicidad. Es importante enseñarles a los chicos sobre esto para evitar peleas y aplicar el uso del lenguaje como solucionador de muchos problemas", comentó Ruiz.

Sobre esto manifestó que si aprendemos educación emocional de chicos es mucho más fácil y hay más posibilidades de que crezcan teniendo una vida emocional estable. A medida que más crece la persona cuesta más, pero siempre es bueno aplicar esta educación en cualquier edad. "Cuando uno llega a los siete años ya formó sus matrices de aprendizaje, y hasta los 25 años recién formamos nuestro cerebro. De los 25 a los 45 años la posibilidad de cambio es mucho menor y después de esa edad el cambio requiere de mucha práctica. Por eso es importante hacerlo cuanto antes", sostuvo

Animarse a cambiar

Lo principal es detectar la emoción, “cuando le pregunto a alguien cómo se siente, la respuesta más común es bien o mal. Pero esa no es una respuesta sincera, estoy triste, alegre o apenado es demostrar una emoción. Si yo me pregunto durante días cómo estoy, voy a empezar a ver cómo son las fluctuaciones emocionales, y eso permite determinar qué es lo que provoca que una persona tenga tal emoción de forma permanente”, mencionó Fabiana Ruiz.

En ese aspecto siguió diciendo que “una vez que se detecta esa emoción es importante trabajar en ella. Es como cuando vas al médico y te da un diagnóstico de colesterol alto por ejemplo y tengo que hacer actividades deportivas o dieta para solucionarlo. Yo puedo detectar en mi vida los momentos que estoy atravesando y lo que me causa que me sienta de esa forma. También puedo decidir cambiarlos”.

También remarcó la importancia que tiene cambiar esa situación y no dejar que pase ese momento durante años. En la educación emocional otro concepto de gran valor es el cambio, “tenemos una resistencia al cambio porque nuestro cerebro no está preparado para modificar actitudes que nos vienen ocurriendo. Modificar nuestro rumbo de vida es importante para solucionar esto, para eso hay que entrenarse”.

Ruiz expresó que ese entrenamiento está relacionado con cosas pequeñas como hacer un recorrido distinto al habitual al salir del hogar o cambiar el lugar donde uno se sienta en la mesa para activar al cerebro y obligarlo a cambiar, “mientras a más cambios me someta voy a lograr que mi cabeza empiece a pensar distinto y de a poco nos vamos a ir acostumbrando. Todas las actividades cotidianas en las que pueda hacer un cambio van a predisponer a mi cerebro a la modificación de actitudes normales”.

Una vez realizado ese cambio es necesario reflexionar para saber si el cerebro se va a acostumbrar a ese nuevo paradigma, explicó. “Un cambio debe llevarse con responsabilidad para, según mis habilidades, decidir y tomar decisiones”, dijo.

Seminario con un fin solidario

Hoy se realizará un seminario-taller en educación emocional a cargo de Fabiana Ruiz, será destinado al público en general en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas de 19 a 21. El mismo tendrá un fin solidario ya que la entrada será una lata de duraznos o de ensalada de frutas que irá donado para la cena navideña que organiza el comedor “12 Apóstoles” que brinda alimentación y contención a personas en situación de calle. La jornada es abierta a todo público pero será orientada a estudiantes universitarios y terciarios para que sepan desenvolverse dentro de una vida académica. “La idea es darle a todo aquel que esté interesado una herramienta para empezar a reflexionar sobre este fin de año y diagramar los objetivos para el año que viene”, comentó Ruiz.

Para inscribirse o más información se encuentra disponible la página de Facebook: Aura Jujuy Neurociencia y Comunicación. El grupo “Aura Jujuy” realiza desde hace 5 años actividades solidarias fomentando la educación emocional y el altruismo en nuestra provincia.