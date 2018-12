Vecinos ratificaron la defensa del cerro de Siete Colores y plantearon la expropiación de los terrenos

PURMAMARCA (Corresponsal). Mediante una reunión de vecinos autoconvocados que se realizó en la tarde del miércoles en esta localidad, los lugareños manifestaron que van a luchar para proteger al cerro de sietecolores, declarado “Patrimonio de la Humanidad”, ya que se encuentran en total desacuerdo con Edgardo Vilte, quien manifestó tener los títulos de propiedad del lugar donde plantea realizar un proyecto cultural.

Tras encontrar, hace más de una semana, al cerro de siete colores entre vallas y rejas impidiendo el paso con un cartel que expresaba “Prohibida la entrada. Propiedad privada” los vecinos se movilizaron inmediatamente para solicitar que las obras que se están realizando se detengan inmediatamente. “Se plantó una gran estructura de rejas, con cemento y otros materiales. Días atrás se trabajó a pico y pala una parte del cerro provocando cambios en el paisaje, entonces estamos perdiendo un tiempo valioso al dejar que continúen los trabajos”, sostuvo Mayra Condorí.

La asamblea se concretó poco después de las 19 en el salón del centro de jubilados con la presencia de casi 100 vecinos, el comisionado municipal Oscar Tolaba, el asesor legal del municipio purmamarqueño, Carlos De Aparici y la directora provincial de Patrimonio, Valentina Millón.

En primer lugar, las autoridades municipales expresaron a los presentes que desde el organismo que les compete no se autorizó obra alguna al señor Edgardo Vilte, aunque si se autorizó la conexión de los servicios de agua y luz, dado que son derechos de cualquier ciudadano.

Por otra parte explicaron que solicitaron a Edgardo Vilte toda la documentación con respecto a los títulos de propiedad y el proyecto a realizar, aludiendo que se encuentran trabajando conjuntamente con la Dirección Provincial de Patrimonio, en este sentido la directora, Valentina Millón, sostuvo que también solicitaron a Vilte la documentación y que no emitieron autorización alguna, dado que no se realizaron estudios de factibilidad.

“Los cerros de siete colores son de todos”

Tras escuchar las palabras de los funcionarios, los vecinos manifestaron su total desacuerdo al proyecto cultural planteado por Edgardo Vilte, donde realizaría un anfiteatro para presentar su disco “Seño Carnaval” de forma diaria con sonido y donde se colocarían baños, de acuerdo a lo manifestado por él mismo en una reunión con vecinos.

Los lugareños aludieron a que el cerro de siete colores es Patrimonio de la Humanidad y que además son sitios de interés protegidos por leyes provinciales y nacionales, y que por tanto debería seguir siendo un lugar público y no privado, “queremos que siga teniendo un paso libre, sin rejas y vallado, para que tengamos acceso y poder disfrutar de los mismos, para los vecinos y turistas”, señalaron.

Ante ello, Valentina Millón, aclaró que “la declaratoria de patrimonio, ya sea provincial, nacional o patrimonio de la humanidad, no tiene ningún tipo de afectación al dominio, a la propiedad de estos sitios. La declaración tiene que ver con la valoración y la importancia que tiene para la provincia, para el país y en este caso a nivel mundial. La pérdida de algo tan valioso nos afectaría a todos”.

“Se le pidió a Vilte que libere el cerco”

Millón comunicó a los presentes que “le pedimos a Edgardo Vilte que saque los alambrados, porque no puede limitar los accesos. Lo hizo el secretario de Turismo y el ministro de Turismo de la provincia. Para empezar a dialogar le solicitamos que libere el cerco, porque no sabemos si está bien delimitado a lo que es su terreno, porque no presentó la cédula parcelaria”.

Plantearon expropiación

Ante las explicaciones, los vecinos recordaron que la familia Vilte, que expresa tener los títulos de propiedad, ya había cerrado el paseo de los colorados hace años atrás y tras un convenio que habrían firmado con el Gobierno de la provincia, se abrió nuevamente.

“Presté atención a lo que explicó la directora en cuanto al patrimonio, que no tiene injerencia en relación al dominio. En base a ello el señor Memo Vilte, tiene todo el derecho de hacer su proyecto en su terreno, pero se tiene que tomar una decisión seria para que se defienda el patrimonio, no se pueden firmar convenios para el paseo de los colorados o en este caso para el cerro de siete colores que venzan cada tres o 5 años, se tiene que expropiar lo que corresponde a este patrimonio natural”, manifestó Gustavo Cruz señalando que ya se realizaron proyectos de ley que no prosperaron en la Legislatura.

Por otro lado, se planteó que se continuarán con medidas como presentaciones legales por parte del municipio y Patrimonio y por parte de los vecinos proseguirán con declaratorias para impedir las obras. Asimismo adelantaron que realizarán acciones como abrazos simbólicos, sentadas al pie de los cerros de siete colores y asambleas permanentes.