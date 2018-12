"Lo único que me interesa en este momento es decir mi verdad, porque quiero que la gente la sepa: Nunca violé ni acosé a nadie, nunca"

"No violé ni acosé a nadie nunca", dijo Darthés

Tras la denuncia realizada por Thelma Fardín, el actor Juan Darthés habló con el periodista Mauro Viale, a quién le negó todas las acusaciones vinculadas a acoso y abuso sexual.

El actor, visiblemente afectado por la situación, señaló: "estoy muerto, indignado, con una bronca increíble". Expresó que se mantenía fuera de lo que estaba sucediendo, "recibía información, no veía toda esta locura mediática que se armó con el tema". Pero a partir de la bola de nieve que se generó "decidí mirar un poco y a partir de eso, no puedo explicar la noche que pasé"."A partir de pensamientos muy oscuros, dije: "yo estoy muerto", reconoció Darthés.

Al tiempo que señaló "lo único que me interesa en este momento es decir mi verdad, porque quiero que la gente la sepa: Nunca violé ni acosé a nadie, nunca".

Darthés contradijo a la joven actriz, quien al momento de los presuntos hechos era menor de edad, al afirmar fue ella la que "golpeó la puerta, y yo la saqué de la habitación".

"Fui yo el que le dijo que mis hijos tenía la misma edad que ella", indicó Darthés, al tiempo que reveló que "no tengo idea porque lo hace", en relación a la historia relatada por Fardin.

En ese sentido, amplió "Thelma, vos tenés la edad de mis hijos, salí de acá". Y recapituló "Golpeó la puerta (de la habitación del hotel) para decirme que no le funcionaba la llave, ella se me insinuó. Me quiso dar un beso y le dije "Qué te pasa". Ella estaba de novia con Juan".

Afirmó que se presentará ante la Justicia de Nicaragua. Al tiempo que subrayó la predisposición que tiene frente a este tipo de situaciones, "soy el único que cuando dijeron algo de mí, me presenté ante la Justicia". Y aseguró que cuando Calu Rivero lo acusó de acoso, "la llevé a la Justicia. No me borré. Estoy acá".

Condena social

Juan Darthes indicó que la sociedad se puso en el lugar de Thelma Fardin, pero no es verdad. Y reveló "iremos a la Justicia de donde sea".

"No pasó absolutamente nada", reiteró.

"No puedo obligar a la gente que me crea. La gente me condenó. ¿Cómo hago para defenderme?", reconoció Darthés.

Afirmó que "estoy muerto", "mi carrera está muerta, lo único que me importa es mis hijos y mi mujer".

"Voy a presentarme, voy a mostrar las pruebas que tengo que mostrar. Hace 9 años que pasó todo esto. Volvimos en el avión, estaban los padres, productores, la gente que los cuidaba. No había nadie que vio eso", señaló Darthés, al tiempo que detalló que durante el viaje compartieron numerosas situaciones más, "nadie se dio cuenta, somos tan enfermos".