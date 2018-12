Jorge Sampaoli es nuevo DT del Santos de Brasil

Tras su mal paso por la Selección argentina (fue eliminado en octavos de final del Mundial de Rusia 2018 a manos de Francia), Jorge Sampaoli tendrá revancha como entrenador: el oriundo de Casilda será nuevo entrenador del Santos.

El Peixe, que viene de finalizar en la décima colocación en el torneo brasileño, le ofreció un contrato por dos temporadas con un salario de 260 mil dólares mensuales, según reveló Globo Esporte. De esta manera, el estratega se convertiría en el mejor pago de toda la liga y embolsará en total USD 6.240 millones.

Sampaoli, que tendrá su primera experiencia en suelo brasileño, también contaba con ofertas del Atlanta United para suceder a Gerardo Martino y Flamengo, que finalmente cerró con Abel Braga.

Dentro del plantel del Santos se destacan las presencias de Dodô (ex Roma e Inter), el paraguayo Derlis González, el uruguayo Carlos Sánchez, Gabriel Barbosa (ex Inter y Benfica), Jonathan Copete (ex Vélez), Bruno Henrique (ex Wolfsburg), Rodrygo (tiene 17 años y lo compró el Real Madrid) y el costarricense Bryan Ruiz (ex PSV, Fulham y Sporting Lisboa).

En octubre, había trascendido que Sampaoli rebotó la oferta del Al Ittihad de Arabia Saudita, que le había propuesto un contrato por cuatro temporadas por un total de USD 24 millones. Se trata del mismo equipo en el que dirigió Ramón Díaz en el inicio de temporada.

Su desvinculación de la selección

El último trabajo de Jorge Sampaoli fue al frente de la Selección argentina en donde cerró un ciclo tan breve como desastroso durante el cual consiguió una milagrosa clasificación al Mundial de Rusia gracias a un triunfo ante Ecuador en la última jornada.

En el certamen, el equipo sufrió innumerables inconvenientes, desde enfrentamientos entre los referentes del plantel con el cuerpo técnico y los del propio Sampaoli con sus ayudantes, con quienes no volvió a trabajar.

El hombre de Casilda que ganó la Copa América 2015 con Chile había firmado un vínculo con el combinado albiceleste en 2017 que lo convirtió en uno de los entrenadores mejores pagados del Mundial de Rusia, con USD 1.8 millones.

Luego de la eliminación del equipo argentino ante Francia en octavos de final (4-3) la AFA comandada por Claudio Tapia decidió despedir al entrenador, al que había calificado como "el mejor del planeta", y para eso acordó el pago de siete cuotas de 1.550.000 dólares. La última de ellas a pagarse en enero de 2019.

Los objetivos del Santos

El Santos terminó décimo en el Brasileirao producto de 13 triunfos, 14 derrotas y 11 empates, y jugará la próxima Copa Sudamericana. El elenco que era dirigido por Cuca no estuvo a la altura de las expectativas y en la Copa Libertadores quedó eliminado en octavos de final ante Independiente, con un resultado global de 3-0, por la mala inclusión de Carlos Sánchez, quien adeudaba fechas de suspensión.

Habrá que ver si Sampaoli logra darle un título al conjunto brasileño que conquistó América en 2011 con Neymar como figura. Es difícil saber por qué formación optará para conseguir los objetivos ya que en cuatro partidos del Mundial de Rusia nunca repitió el sistema.

Fuente: Infobae