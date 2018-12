Exposición de alumnos de la Unju

En el Instituto "Rodolfo Kusch’, dependiente de la Unju, en Tilcara, se llevó a cabo la primera exposición de avances "Agregando valor a la producción regional".

Magda Choque Vilca, coordinadora de la sede de Quebrada y Puna, explicó que "los chicos están presentando los avances de 1º año, que son productos que ellos han creado para armar sus propios emprendimientos buscando, junto a sus docentes, estándares de calidad y competitividad". Dijo que junto al decano de la facultad de Ciencias Agrarias, ingeniero Dante Hormigo, y a la Fundación Minka, integrada por emprendedores, "buscamos que los técnicos salgan preparados para ser sus propios gestores, porque creemos que un técnico es mucho más que un mando medio, que tiene mucha capacidad de autogestión. Más aún en nuestra zona, donde es necesario facilitar herramientas para que las iniciativas locales se transformen en emprendimientos". Añadió que "exponen sus avances para que les hagamos críticas constructivas, para que le sumemos aportes aportando ideas e iniciativas, algo que es medio difícil porque uno, en un emprendimiento, no está muy acompañado. Y en este camino la universidad no sólo está cumpliendo el rol de acompañar con conocimientos, sino con las redes que pueden potenciarlos. Son agregados de valor de productos de la Quebrada, que no sólo tienen que ver con alimentos sino también, por ejemplo, con cosméticos". Finalizó explicando que "por lo general se termina la carrera y uno se pregunta: ¿ahora qué hago? Nosotros queremos que desde el primer año ya vayan sabiendo hacia dónde tienen que ir, y en esta ocasión están presentando 12 trabajos con productos que no están en el mercado. Son todos innovadores".

Por su parte, el decano de Agrarias Dante Hormigo habló de la importancia de "ir conociendo las ideas que tienen los estudiantes que están iniciando este trayecto de la universidad, con la idea de que los continúen elaborando, de manera que al finalizar la carrera no sólo tengan un título de técnicos, sino que tengan un proyecto productivo funcionando o, al menos, muy avanzado". Explicó que "es una innovación buscando construir una universidad nueva. Nuestra oferta en la Quebrada sigue, continuando con dos licenciaturas en Humahuaca y esta de Tilcara. Para las nuevas cohortes ya se iniciaron las inscripciones".

Muestra anual de talleres libres



ARTESANÍAS/ SE EXPONDRÁN HOY EN PURMAMARCA.

TILCARA (Corresponsal). Los Talleres Libres de Artes y Artesanías de la Quebrada de Humahuaca que dictan sus cursos en los departamentos de Tumbaya y de Humahuaca, realizarán su muestra de cierre de ciclo lectivo hoy, de 9 a 17, en el Salón Municipal de Purmamarca. La ocasión, para quien pueda visitarlos, será una oportunidad de acceder, ya sea para la compra o para el mero placer de verlos, a productos únicos, realizados con modos artesanales propios de la región.

Con más de tres décadas de actividad, los Talleres Libres se abocan a la doble tarea de rescatar esos saberes que enriquecen nuestra cultura, y de ponerlos en valor de modo que se proyecten como modos de expresión siempre actuales, y por ello como productos que, por su calidad y originalidad, tienen su lugar propio en el mercado artesanal. Las distintas expresiones tendrán su lugar en esta muestra, que para la institución tiene también la función de compartir con una de las comunidades donde trabajan sus docentes, el producto de sus alumnos y los logros alcanzados. Y es, también, un modo de tentar a aquellos que deseen transitar los caminos de estos modos creativos, a inscribirse en el nuevo ciclo lectivo por venir.