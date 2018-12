Gimnasia con ventaja leve sobre Santamarina

El "lobo" cerró el año cinco puntos arriba del equipo tandilense en la tabla de los promedios, en su lucha por no sufrir con el descenso.

Luego de la decisión de AFA de que haya dos descensos en esta temporada 2018/2019 de la B Nacional muy cerca del inicio del campeonato y a su vez separar en dos tablas de promedios -interior y metropolitana-, clubes como Gimnasia y Esgrima se vieron seriamente perjudicados no sólo porque trabajaron la mayor parte de la pretemporada pensando en que no iba a haber descensos sino también porque al ocupar la clasificación de los indirectamente afiliados a AFA pasó a tener una lucha mano a mano con Santamarina de Tandil.

Hoy en el cierre de la primera etapa de la temporada el "lobo" aventaja por 5 puntos al equipo bonaerense en la tabla de los promedios de los indirectamente afiliados de los que saldrá un descendido al Federal A 2019/2020. La mínima ventaja de los jujeños sobre los "aurinegros" (considerándose a estos como rivales directos porque ambas instituciones dividen por igual cantidad de temporadas) podrías haber sido más grande. Es que en las primeras fechas del certamen el elenco "albiceleste" viajó a Tandil y visitó a Santamarina. Aquel partido - con Astudillo todavía como entrenador- el "lobo" lo iba ganando 2 a 1 pero una jugada muy desafortunada decretó el empate del elenco local sobre el final del duelo. De todas formas al plantel actualmente dirigido por Morales Santos no le queda otra que pensar en engrosar su promedio en la segunda parte de la temporada donde no tendrá Copa Argentina por no ser uno de los trece clubes clasificados al torneo integrador que siempre le dio la espalda a Gimnasia. (Diego Suarez).