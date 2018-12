María del Cerro reveló en Showmatch que fue abusada a los 11 años

Luego de la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación, la actriz y conductora María del Cerro reveló que sufrió un abuso sexual a los 11 años. De acuerdo con lo que explicó, el caso de la actriz la llevó a hablar del tema por primera vez en 22 años.



“Fueron dos días muy difíciles para mí por todo lo que paso con Thelma. No puedo creer estar hablando de esto por televisión, pero siento que como comunicadora lo tengo que hacer”, explicó en Showmatch. “Ayer, empezamos a hablar con Meme (su pareja), después de 9 años de estar juntos y después de 22 años me animé a contar que tuve un abuso sexual a los 11 años y no lo sabe ni mi mama ni mi papá”.



“Si bien yo fui una chica recontra cuidada, me pasó y le puede pasar a todas las mujeres y es hora de que todas las mujeres lo digan para que no pase nunca más”, dijo angustiada.