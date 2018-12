"Inventó denuncias para tener a mi hijo cautivo"

Una mujer espera que se le restituya a su pequeño de 4 años a quien no puede ver porque su expareja no se lo permite.

Vanesa Farfán (30) es madre de tres niños y desde hace tiempo no puede ver al menor de ellos, porque su expareja se lo impide, tras una serie de denuncias que no prosperaron, y la Justicia jujeña las archivó.

"Mi expareja denunció a mi hijo de 14 años (que no es de él) por un hecho de supuesto abuso en contra de mi otro hijo de 4 años y a raíz de esa grave acusación, ordenaron que se quede al resguardo de su familia paterna. Pero la Justicia jujeña determinó que nada de lo que denunció es cierto. Logré poder ver a mi hijo aunque sea los fines de semana, hasta que el juzgado de Menores termine de resolver esta situación y volvió a denunciar por los mismos hechos. Nuevamente se hicieron las investigaciones, mi hijo de cuatro años fue sometido a cuatro Cámaras Gesell y nuevamente todos los informes dieron cuenta que nada de eso ocurrió y el juez de Familia, luego de los informes psicológicos y de asistentes sociales, dispuso que mi hijo sea nuevamente restituido conmigo, pero nada de esto ocurrió", dijo Vanesa Farfán.

Al respecto su abogado Silvio Courtade, le dijo a nuestro diario que "el lunes tenemos una audiencia por el reintegro del niño a su progenitora. Hace un año y medio que venimos con esta delicada situación. La Justicia ha comprobado que estas denuncias que realizó la expareja de mi defendida son falsas y ahora tenemos que lidiar que su familia expuso en las redes sociales el nombre de mi defendida, el de sus hijos con argumentos infundados, calumniando y vertiendo solamente mentiras de un hecho tan grave como lo es el abuso sexual".

"Al mi expareja lo creo capaz de todo, mantiene cautivo a mi hijo y no tuvo reparo en inventar todo esto. El lunes tenemos una nueva audiencia en el Juzgado de Familia, donde están todos los informes que se ordenaron a hacer y será el momento que me tienen que entregar a mi hijo y temo que no se presente y cumpla con las amenazas que me dijo y lo lastime a mi hijo", expresó la mujer entre lágrimas.