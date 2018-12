Arresto para el policía acusado de abuso sexual

El fiscal Ernesto Resúa habló sobre el caso que involucra a un efectivo policial y conmocionó a la comunidad sampedreña. Además Resúa dio a conocer a la víctima que están dadas todas las garantías para que ella no sufra ningún peligro.

Respecto al caso de denuncia de abuso sexual perpetrado en contra de una persona menor de edad, por el que quedó imputado un policía, el titular de la Fiscalía de Investigación Nº 12 Ernesto Resúa, sostuvo "que en el plazo de tres días, se cumplieron con todas las medidas procesales, se realizó la cámara Gesell y habiéndose comprobado la existencia del abuso, se dispuso la detención del inculpado, se le hizo conocer causa de imputación por el delito de "abuso sexual simple".

Luego de que el hombre designó a su abogado defensor, recuperó la libertad, previo notificársele sobre las medidas restricción para que no pueda acercarse a la víctima y en el caso de que las incumpla, será imputado por la desobediencia judicial y se requerirá su detención por la peligrosidad.

Ayer, la madre de la denunciante fue recibida por el fiscal, quien le dio a conocer la situación sosteniendo que están dadas todas las garantías para la víctima, para que ella la conozca y para que en el caso de que haya algún incumplimiento o ella sienta algún peligro, la fiscalía va a actuar y ordenará la detención.

En una entrevista con El Tribuno de Jujuy, el fiscal Ernesto Resúa, sostuvo que "recepcionaron denuncia formulada por una madre preocupada por una situación que había sido expuesta por su hija menor de edad. La fiscalía lo primero que hizo fue citar a la madre junto a la menor. Luego se recepcionó la denuncia video grabada a la menor y obtuvimos los elementos para poder avanzar en contra de esta persona, porque hay que entender que si la fiscalía no tiene la prueba pertinente, no podemos disponer imputación, ni establecer qué tipo de delito es, y poder determinar si se va a disponer alguna medida de restricción de libertad de una persona o no".

Acotó que en el plazo de tres días, se realizó la entrevista video grabada, el informe del psicólogo a la menor y se constató efectivamente que había una situación de abuso, que fue definida por la fiscalía, luego de escuchar a la víctima, como "abuso sexual simple".

"Se dispusieron las medidas de restricción, de acercamiento hacia la víctima, que es lo que nos permite nuestro Código de Procedimiento y luego de la imputación, han sido giradas las actuaciones a la Fiscalía Especializada, con el arresto de la persona, que es lo que corresponde de acuerdo a lo que establece el Código de Procedimiento, y la garantía que tiene todo imputado, de ser escuchado y de conocer la prueba que ha hecho en contra.

Se cumplieron tanto con los derechos de la víctima como del imputado y han sido giradas las actuaciones a la Fiscalía Especializada, habiéndose dispuesto el arresto y la imputación, y seguramente con situación de libertad de esta persona y medidas de restrictivas para la víctima en su protección", dijo el fiscal.

Tras ser consultado sobre si el inculpado había recuperado la libertad, el fiscal Resúa explicó que "habiendo cumplido el arresto y habiendo sido notificado de que no puede acercarse a la víctima, se encuentra en libertad. Es un efectivo policial y justamente, se iniciaron las actuaciones administrativas respecto a su situación, eso lo maneja la Unidad Regional 2, no tiene intervención esta fiscalía", argumentó.

Resúa además expresó que es necesario entender que nuestro Código de Procedimiento, establece determinadas circunstancias que son necesarias y objetivas, que deben cumplirse para determinar si una persona tiene que estar arrestada y detenida, conforme lo establece el artículo 308 del Código de Procedimiento o no.

"Dado el delito, que tiene una pena que permite que la persona al ser condenada pueda recuperar su libertad por una situación de una pena de ejecución condicional, nos lleva a la fiscalía de disponer el arresto y también a los fines de proteger a la víctima dispusimos medidas de protección, que está precisamente ahora, por ser ratificada por el Juzgado de Violencia de Género. De la parte penal y de este Ministerio, se cumplió con todo lo que se tenía que cumplir en el menor plazo, como hacemos con cada una de las denuncias que son recibidas", refirió.

Sobre los hechos

Cabe acotar que el lamentable hecho que se investiga, se registró el domingo pasado en una vivienda ubicada en el asentamiento Arturo Illia de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

En esas circunstancias la madre de una persona menor de edad, quien se desempeña en la fuerza policial de la provincia, dejó a su hija al cuidado de su padre, y según fuentes consultadas por nuestro medio, el progenitor se habría ido a ver el partido que disputaban el domingo pasado entre los equipos River y Boca y dejó a la niña al cuidado de un familiar , quien se encontraba con su pareja, ambos efectivos policiales.

En un determinado momento, la mujer se ausentó y fue en ese interin en que el sujeto aprovechó para abusar de la menor.

Al regresar de su trabajo de la capital provincial donde fue trasladada, la madre de la víctima tomó conocimiento del hecho tras el relato de la menor y se dirigió a la seccional 35º donde radicó la correspondiente denuncia.