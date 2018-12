Hoy, semis y finales de ABP

Hoy en la cancha del Club Zapla desde las 8.45 comenzarán a jugarse las instancias finales del Torneo de la Asociación de Básquet de Palpalá en las diferentes categorías de femenino y masculino que continuarán mañana a partir del mediodía.

Así será que hoy en femenino a las 8.45 jugarán Warmi vs Carolina por el 3º lugar en más 60; a las 10.15 RC Dussi vs Gorriti disputarán las final en más 60; a las 11.30 Gorriti vs Santa Bárbara por el 3º puesto en más 50; a las 12.45 Cootepal vs RC Dussi jugarán la final en más 50; a las 14 Gorriti vs 25 de Mayo disputarán la final en más 40; a las 15.15 25 de Mayo vs Anita Alberto en la final de más 30; a las 16.30 Anita Alberto vs Unión Granate en la final en mayores. Y en masculino a las 17.45 Los Halcones vs Ryonan en la final mayores B; a las 19 Estudiantes vs Equipo de Miguel por el 3º puesto mayores A y a las 20.15 Anita Alberto vs RC Dussi en la final mayores A.

Y mañana proseguirán los partidos en Zapla desde las 11.30 en femenino entre 25 de Mayo vs el perdedor dela semi por el 3º puesto en mayores; a las 12.45 Gorriti vs RC Dussi en la final de más 60; a las 14 RC Dussi vs Cootepal en la final de más 50; a las 15.15 25 de Mayo vs Gorriti en la final de más 40; a las 16.30 Anita Alberto vs 25 de Mayo en la final en más 30; a las 17.45 Granate vs Anita Alberto en la final mayores. Y en masculino a las 19 Ryonan vs Los Halcones en la final mayores B y a las 20.15 RC Dussi vs Anita Alberto en la final mayores A.